G7: РФ должна выплатить Украине 486 млрд долларов за ущерб

"Россия не вправе решать, будет ли она платить за ущерб, нанесенный Украине, и когда", - говорится в совместном заявлении стран "большой семерки".

Россия должна выплатить Украине более 486 млрд долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате "незаконной и агрессивной войны", заявили по итогам саммита в Италии государства "большой семерки" (G7). "Россия не вправе решать, будет ли она платить за ущерб, нанесенный Украине, и когда", - говорится в совместном заявлении стран G7 , опубликованном в пятницу, 14 июня. Страны G7 продолжают рассматривать "все возможные законные способы, с помощью которых Россию можно заставить выполнить эти обязательства", указывается в документе.

Сумму расходов на восстановление Украины в 486 млрд долларов оценил в феврале Всемирный банк.

Активы РФ в ЕС будут заморожены, пока Россия ведет войну

Участники G7 подчеркнули, что российские активы в странах Евросоюза останутся замороженными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный Украине". Доходы от активов РФ будут использованы для покрытия кредита Украине в размере 50 млрд долларов. "Мы по-прежнему полны решимости развеять ложные представления о том, что Россия может одержать победу, вызвав экономический крах Украины", заявили страны "большой семерки".

Союзники выделят Украине кредит за счет доходов от активов РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 июня заявила, что все страны G7 подтвердили готовность выделить до конца года Украине ссуду в 50 млрд долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов.

Кроме того, на саммите G7 США заключили с Украиной 10-летнее соглашение о безопасности.