Зеленский в Швейцарии: Россия не готова к справедливому миру

По словам Зеленского, "почти все" страны - участницы мирного саммита считают, что "условия мира" от Путина "умножили на ноль" все его заявления о желании завершить войну.

Россия и ее руководство "не готовы к справедливому миру". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в завершающий день мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке - в воскресенье, 16 июня. Запись выступления украинского лидера перед журналистами обнародована в YouTube-канале офиса президента Украины.

"Мир не нужен им (России. - Ред.) - факт, мир нужен всем нам - факт, - цитирует агентство УНИАН в переводе на русский язык комментарий Владимира Зеленского относительно условий мира, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным и подразумевающих вывод украинских войск с территории четырех областей Украины, оккупированных РФ.

"Собрание такого количества уважаемых стран, соответствующих представительств и религиозных лидеров говорит о том, что мир нужен всем нам. Это больше, чем какой-либо один агрессор по количеству населения, количеству оружия, количеству территорий. Мир больше. Потому мы будем делать свою работу. Давайте не думать за Россию, давайте делать свое", - подчеркнул Зеленский.

Как утверждает украинский президент, многие страны, принявшие участие в конференции в Швейцарии, придерживаются мнения, что своими условиями мира Путин лишь продемонстрировал, что не намерен завершать войну. "И тут за кулисами, не буду говорить, какие именно страны, потому что реально почти все говорили, что одним этим мессенджем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о желании закончить войну, было умножено на ноль", - указал Зеленский .

Последующие мирные саммиты

Он добавил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой "уже завтра" при условии, что Россия выведет свои войска со всей территории Украины.

Украинский лидер отметил также, что считает важным проводить дальнейшие саммиты мира на различных континентах: и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе, и в Азии.

Со своей стороны президент Швейцарии Виола Амхерд подчеркнула, что ее страна будет готова выступить хозяйкой и последующих мирных конференций, если будет желание провести их. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис уточнил, что ближайшая из таких конференций может состояться еще до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь текущего года.

Условия Путина для завершения войны в Украине

Перед началом мирной конференции в Швейцарии, 14 июня, президент РФ Владимир Путин назвал условия, на которых Москва готова прекратить военные действия в Украине. По его словам, для начала мирных переговоров с Киевом должен состояться "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", - уточнил Путин.

"Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация", по словам президента, также являются "принципиальной позицией" России. "Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, - с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал Путин.

Другими условиями он назвал полное обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан Украины и отмену всех западных санкций.