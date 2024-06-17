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Канада выделит Украине пакет помощи на 38 млн долларов США

Олег Соколенко
17 июня 2024 г.

Канада выделит Украине пакет помощи на 38 млн долларов США, заявил премьер страны Джастин Трюдо на саммите в Швейцарии. Эти средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и гуманитарные цели.

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Премьер Канады Джастин Трюдо (справа), президент Украины Владимир Зеленский и президент Чили Габриэль Борич на саммите мира в Швейцарии
Премьер Канады Джастин Трюдо (справа), президент Украины Владимир Зеленский и президент Чили Габриэль Борич на саммите мира в ШвейцарииФото: Sean Kilpatrick/ZUMA Press/IMAGO

Канада выделит Украине пакет помощи в размере 52,4 млн долларов (38 млн долларов США). Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо на мирной конференции по Украине в Швейцарии во второй ее день, в воскресенье, 16 июня.

На сайте премьер-министра Канады сообщается, что самая крупная часть пакета - 20 млн канадских долларов (около 14,5 млн долларов США) будет направлено на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сильно пострадавшей в последние месяцы от российских ударов. 15,4 млн канадских долларов (примерно 11,2 млн долларов США) пойдут на поддержку реформ в Украине, которые должны будут подготовить ее к вступлению в Евросоюз, а также на очистку территории страны от мин.

Кроме того, 15,4 млн канадских долларов (около 10,8 млн долларов США) будут направлены на такие гуманитарные цели, как поддержка пострадавших от войны детей и подростков, создание возможностей для возвращения вывезенных украинских детей на родину, помощь жертвам военных преступлений и связанного с войной сексуального насилия.

Наконец, еще 2 млн канадских долларов (1,45 млн долларов США) пойдут на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных энергетических объектов в Украине, с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Саммит мира в Швейцарии

Это заявление Трюдо прозвучало на мирном саммите по Украине, который проходил 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. По его итогам 78 стран-участниц из 91 подписали итоговое коммюнике, в котором говорится, в частности, что продолжающаяся агрессия РФ в Украине причиняет "масштабные человеческие страдания и разрушения и создает риски и кризисы с глобальными последствиями", и что прийти к миру можно только при участии всех сторон.

Кроме того, в документе подчеркивается, украинские атомные электростанции, включая Запорожскую АЭС, должны работать под полным контролем Киева, и что Украина должна иметь доступ к морским портам на Черном и Азовском морях и возможность безопасного торгового судоходства в этих акваториях. Коммюнике также призывает к освобождению всех военнопленных путем обмена и обеспечению покинувшим Украину мирным жителям возможности вернуться на родину.

Вице-президент США Камала Харрис в первый день саммита заявила, что Вашингтон выделит Киеву более 1,5 млрд долларов на восстановление энергетической инфраструктуры и гуманитарные цели.

 

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