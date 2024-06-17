Канада выделит Украине пакет помощи на 38 млн долларов США, заявил премьер страны Джастин Трюдо на саммите в Швейцарии. Эти средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и гуманитарные цели.

Канада выделит Украине пакет помощи в размере 52,4 млн долларов (38 млн долларов США). Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо на мирной конференции по Украине в Швейцарии во второй ее день, в воскресенье, 16 июня.

На сайте премьер-министра Канады сообщается, что самая крупная часть пакета - 20 млн канадских долларов (около 14,5 млн долларов США) будет направлено на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сильно пострадавшей в последние месяцы от российских ударов. 15,4 млн канадских долларов (примерно 11,2 млн долларов США) пойдут на поддержку реформ в Украине, которые должны будут подготовить ее к вступлению в Евросоюз, а также на очистку территории страны от мин.

Кроме того, 15,4 млн канадских долларов (около 10,8 млн долларов США) будут направлены на такие гуманитарные цели, как поддержка пострадавших от войны детей и подростков, создание возможностей для возвращения вывезенных украинских детей на родину, помощь жертвам военных преступлений и связанного с войной сексуального насилия.

Наконец, еще 2 млн канадских долларов (1,45 млн долларов США) пойдут на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных энергетических объектов в Украине, с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Саммит мира в Швейцарии

Это заявление Трюдо прозвучало на мирном саммите по Украине, который проходил 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. По его итогам 78 стран-участниц из 91 подписали итоговое коммюнике, в котором говорится, в частности, что продолжающаяся агрессия РФ в Украине причиняет "масштабные человеческие страдания и разрушения и создает риски и кризисы с глобальными последствиями", и что прийти к миру можно только при участии всех сторон.

Кроме того, в документе подчеркивается, украинские атомные электростанции, включая Запорожскую АЭС, должны работать под полным контролем Киева, и что Украина должна иметь доступ к морским портам на Черном и Азовском морях и возможность безопасного торгового судоходства в этих акваториях. Коммюнике также призывает к освобождению всех военнопленных путем обмена и обеспечению покинувшим Украину мирным жителям возможности вернуться на родину.

Вице-президент США Камала Харрис в первый день саммита заявила, что Вашингтон выделит Киеву более 1,5 млрд долларов на восстановление энергетической инфраструктуры и гуманитарные цели.