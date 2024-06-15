США выделят более 1,5 млрд долларов на поддержку Украины

Новый пакет помощи Украине включает гуманитарную помощь, средства для поддержки украинской энергетики и гражданских служб, сообщила на конференции в Швейцарии вице-президент США Камала Харрис.

Соединенные Штаты выделят обширный пакет объемом более 1,5 млрд долларов на поддержку Украины. Средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Госдепартамент США, заявила в субботу, 15 июня, вице-президент США Камала Харрис на саммите мира, открывающемся в швейцарском Бюргенштоке, и в рамках своей шестой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гуманитарная помощь, поддержка энергетики и гражданских служб

Пакет среди прочего включает 500 млн долларов для энергетического сектора Украины. Предполагается также перенаправить на эти потребности 324 млн долларов из ранее объявленных пакетов помощи. Данные средства предназначены для восстановления энергетической структуры, разрушенной в результате военных действий, ее защиты и расширения производства электроэнергии, указывается в заявлении, распространенном офисом Харрис .

Кроме того, Вашингтон выделит более 379 млн долларов на гуманитарную помощь Украине - для удовлетворения неотложных потребностей беженцев и вынужденных переселенцев.

Еще 300 млн долларов предоставит Госдепартамент США в виде помощи украинским службам гражданской безопасности, в частности, пограничникам и правоохранительным органам, отмечается далее. Она должна в числе прочего поддержать расследование более 120 тысяч зарегистрированных случаев военных преступлений и других злодеяний в Украине, заявил Белый дом.

Пятая конференция по Украине

Саммит мира на курорте Бюргеншток вблизи Люцерна, открывающийся 15 июня, нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе. В двухдневной конференции участвуют представители более чем 90 стран. Россия на нее не приглашена, Китай отказался от участия.

В то же время швейцарское правительство выразило надежду, что представители России когда-нибудь смогут присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине. Глобальный саммит мира проходит в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.

Украина и США 14 июня подписали двустороннее соглашение о безопасности.