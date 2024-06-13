США и Украина заключили 10‑летнее соглашение о безопасности

Соглашение о безопасности, которое подписали президенты Джо Байден и Владимир Зеленский, рассматривается как "мост" к возможному членству Украины в НАТО.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе саммита G7 в Италии подписали двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Как говорится в документе, текст которого приводит агентство Reuters, стороны рассматривают его в качестве "моста" на пути Украины к возможному членству в НАТО.

"Обе стороны признают, что для обеспечения безопасности Украины ей необходимы значительные военные силы, надежные возможности и устойчивые инвестиции в ее оборонно-промышленную базу, которые соответствуют стандартам НАТО", - указано в соглашении.

В нем отмечается, что США намерены оказывать Украине долгосрочную материальную помощь, а также "учебную, консультационную, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную" и другую поддержку. В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такового высокопоставленные чиновники США встретятся с украинскими коллегами в течение 24 часов, чтобы определить дальнейшие шаги и оборонные нужды страны, говорится в документе.

При этом соглашение не включает в себя обязательств со стороны США по использованию американских военных для защиты Украины. Оно также не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом.

Соглашения о безопасности между Украиной и другими странами

Десятилетнее соглашение о безопасности с Украиной на саммите G7 также заключила Япония. По словам Зеленского, Токио в 2024 году предоставит Киеву помощь на 4,5 миллиарда долларов и продолжит поддерживать Украину в течение всего срока действия соглашения. "Речь идет о безопасности и оборонной помощи, гуманитарной помощи, техническом и финансовом сотрудничестве", - написал украинский президент в соцсети X.

В прошлые месяцы Украина подписала аналогичные соглашения о безопасности с более чем десятью странами мира. В их числе: Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Нидерланды, Испания и многие другие.

Саммит G7 проходит в Италии с 13 по 15 июня. В ходе саммита были достигнуты и договоренности о финансовой помощи Украине. Все страны "большой семерки" подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов.