Украина и США подпишут соглашение о безопасности

Президенты США и Украины планируют подписать соглашение о безопасности на встрече глав стран "Большой семерки" в Италии 13 июня.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности в четверг, 13 июня, в рамках встречи лидеров стран "Большой семерки" в Италии. Об этом в среду, 12 июня, в ходе общения с журналистами сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Предполагается, что в рамках соглашения США обязуются поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил Салливан. "Подписав это соглашение, мы также дадим России сигнал о нашей решимости. Если Владимир Путин думает, что сможет пересилить коалицию, поддерживающую Украину, то он ошибается", - добавил он.

Вместе с тем Салливан отметил, что в соглашение будут включены "обязательства Украины по реформам" и возможность Соединенных Штатов проводить "мониторинг конечного использования" поставляемых ими вооружений.

При этом, как со ссылкой на источники утверждает CNN, в документе не указано "определенного денежного обязательства по поддержке обороны Украины" со стороны США. Однако он обяжет Вашингтон в течение 10 лет продолжать обучать военных ВСУ, сотрудничать с Киевом в производстве оружия и военной техники, оказывать военную помощь и "расширять обмен разведывательной информацией". CNN отдельно отмечает, что соглашение может быть отменено будущими президентскими администрациями Соединенных Штатов.

Соглашения о безопасности между Украиной и другими странами

В прошлые месяцы Киев подписал аналогичные соглашения о безопасности с более чем десятью странами мира. В их числе: Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Нидерланды, Испания и многие другие.

Саммит G7 в Италии

50-й саммит "Большой семерки" откроется 13 июня в итальянской Апулии. В его ходе лидеры стран "Группы семи" обсудят среди прочегоподдержку Украины в войне против России, энергетическую и экономическую безопасность, вопросы миграции, отношения с Китаем а также боевые действия на Ближнем Востоке.

Ранее французская газета Le Monde писала, что страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.