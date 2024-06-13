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В G7 подтвердили передачу Киеву 50 млрд под залог активов РФ

Жан Рофе
13 июня 2024 г.

Украина до конца года получит от стран "большой семерки" кредит на 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов.

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Саммит лидеров G7 на юге Италии
Саммит лидеров G7 на юге ИталииФото: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Все страны "большой семерки" (G7) подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на саммите G7 в Италии в четверг, 13 июня.

По словам фон дер Ляйен, детали договоренностей еще прорабатывают министры финансов. Около половины из 50 миллиардов долларов могут выделить государства-члены Европейского Союза, вторую половину - другие страны G7, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Шольц: Кредит Украине - четкий сигнал президенту РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал историческим шагом план предоставления Украине этого кредита. "Это четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто сидеть сложа руки и надеяться, что ему удастся выиграть эту войну в какой-то момент из-за финансовых проблем в некоторых странах мира, которые сегодня поддерживают Украину", - заявил он журналистам.

Решение G7, по словам Шольца, также должно придать украинцам смелости продолжать защищать свою независимость и суверенитет. Выделение этих средств означает, что Украина сможет закупить необходимое оружие и профинансировать восстановление, отметил он.

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