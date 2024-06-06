Каким западным оружием Украина будет бить по целям в России

Германия, США и ряд других западных партнеров согласовали нанесение ударов по целям в России предоставленным Украине оружием. Какие цели будут приоритетными и какое оружие будет применяться?

Нидерланды и Дания позволили наносить удары боевыми самолетами F-16, которые вскоре будут переданы Украине, а Бельгия - нет. Италия на днях сообщила о предоставлении Киеву еще одной системы противовоздушной обороны SAMP/T, но отметила, что ее использование не санкционировано над территорией России. Зато Германия и США после долгих колебаний во властных кабинетах все-таки дали "зеленый свет" ударам по России "в рамках международного права", то есть с целью самозащиты.

Среди западных партнеров нет единства в вопросе ударов по российской территории на фоне того, что президент Владимир Путин продолжает открыто запугивать страны Европы, намекая на свою ядерную "красную кнопку". Может ли такое точечное применение западного оружия вообще быть эффективным и что именно может "прилететь" на объекты на территории России?

"Патриоты" из ФРГ - для противодействия авиабомбам

Комментируя решение Германии разрешить использование предоставленного Украине оружия по целям на территории России, генерал-майор Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) обратил внимание, в частности, на роль систем противовоздушной обороны. Берлин предоставил Киеву две батареи одного из самых мощных зенитно-ракетных комплексов мира - Patriot. "Вполне можно представить, что системы Patriot будут теперь использоваться в районе Харькова и над территорией России. Они прекрасно подходят, чтобы противодействовать российским самолетам, которые сбрасывают ужасные управляемые авиабомбы", - отметил Фройдинг в интервью немецкому телеканалу ARD в воскресенье, 2 июня.

Заявление немецкого генерала, координирующего в бундесвере помощь Украине, перекликается с выпущенным 31 мая пресс-релизом правительства Германии. В нем решение Берлина было обосновано, прежде всего, ударами с территории России по Харьковщине. Особой разрушительной силой обладают УАБы - управляемые авиабомбы, сбрасываемые самолетами, находящимися над территорией России. Москва все чаще использует эти бомбы, так как они значительно дешевле высокоточных крылатых ракет. Но из-за своей неточности эти авиабомбы несут особую опасность для гражданского населения. Крупнейшие из них уничтожают все вокруг в радиусе нескольких сотен метров.

Российская управляемая авиабомба: к обычной авиабомбе прикреплены крылья Фото: DW

Сбивать российские самолеты по ту сторону границы

Эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel) в интервью DW назвал именно зенитно-ракетные комплексы Patriot ключевым оружием, предоставленным Германией, расширение использования которого на территорию России будет иметь наибольшее влияние на ход боевых действий. "Если использовать эти системы для защиты Харькова и других пограничных городов, они могут сбивать российские самолеты по ту сторону российской границы, прежде чем те смогут сбросить свои управляемые авиабомбы", - отметил Грессель. Эксперт добавляет, что сбрасывающие УАБы самолеты являются уязвимыми для систем ПВО наземного базирования, поскольку чтобы сбросить планирующую бомбу на максимальное расстояние они должны лететь на большой высоте.

Управляемые или, как их еще называют, планирующие авиабомбы, могут лететь на расстояние до 70 километров, пояснил DW авиаэксперт Валерий Романенко. Поэтому в случае расположения недалеко от российской границы систем Patriot российским самолетам придется залетать в зону досягаемости украинских систем ПВО, чтобы сбросить эти бомбы. "Ни один советский зенитно-ракетный комплекс, находящийся на вооружении Украины, не может по своей дальности сбивать самолеты, которые запускают УАБ. Это могут делать только "Патриоты", дальность действия которых достигает 160 километров", - констатирует Романенко. Густав Грессель, однако, предостерегает от завышенных ожиданий относительно максимальной дальности. "Земля - круглая. Начиная от 40 километров расстояния изгиб горизонта приводит к тому, что объекты могут лететь за горизонтом радаров. Если по пути есть холмы или здания, это может еще более увеличить "серые пятна" для радаров", - напоминает эксперт.

Впрочем, главная проблема Украины в том, что этих американских систем пока лишь несколько единиц. Чтобы защитить от российских ракет и бомб всю Украину, как в апреле заявил президент Владимир Зеленский, их нужно по меньшей мере 25. Известно, что часть "Патриотов" прикрывают от российских ракет Киев, базирование остальных батарей неизвестно. Самым резонным использованием для них в условиях дефицита систем ПВО эксперты называют прикрытие крупных городов и ключевых объектов критической инфраструктуры.

Опасности для Patriot вблизи линии фронта

Густав Грессель отмечает, что вблизи линии фронта Patriot размещать очень рискованно из-за угрозы обнаружения российскими беспилотниками-разведчиками, такими как "Орлан", и последующего поражения дронами-камикадзе широкого радиуса действия типа "Ланцета". "Проблема батарей Patriot в том, что они достаточно велики и их трудно маскировать", - говорит Грессель. Потеря любого "Патриота" была бы болезненной для ВСУ, учитывая дороговизну и дефицитность этих систем.

Высвободить батареи Patriot для новых задач по защите Харькова, вероятно, удастся после того, как защиту других регионов от российских ракет возьмут на себя самолеты F-16, которые ВСУ должны получить до конца этого года. Как объясняли ранее в Военно-воздушных силах Украины, ракетами воздух-воздух западные боевые самолеты могут эффективно сбивать крылатые ракеты и закрывать значительные территории. Пока же приоритетной целью Вооруженных сил Украины стали зенитно-ракетные комплексы на российской стороне границы.

С-300 и С-400 под прицелом ВСУ

В частности, в понедельник, 3 июня, украинские военные блогеры и OSINT-эксперты (эксперты по сбору разведывательной информации из общедоступных источников. - Ред.) распространили видео поражения российского зенитного комплекса С-400. Как место удара специалисты идентифицировали Белгородскую область России. Это стало, вероятно, первой значительной потерей российской стороны после того, как западные партнеры отменили запрет бить по территории России своим оружием.

Аналитики украинского профильного издания Defense Express, проанализировав фото и видео, снятые после удара, определили, что поражение было произведено американскими ракетами GMLRS, запущенными из ракетной системы залпового огня HIMARS. Эти ракеты оснащены вольфрамовыми шариками, которые при поражении цели разлетаются на большой площади. Это позволяет вывести из строя одновременно несколько единиц техники, рассредоточенной на определенной территории. Удар именно такой ракетой, как констатировали аналитики Defense Express, позволил нейтрализовать не только пусковые установки батареи С-400, но и радиолокационную технику. Эксперты называют удар по российской установке С-400 в Белгородской области примером эффективного использования преимуществ западного вооружения.

Аналитик берлинского Фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) другими потенциальными целями ударов по ту сторону границы в беседе с DW назвал транспортные узлы, логистические объекты и штабы, а также позиции артиллерии. "Если говорить об авиабазах или точках запуска ракет, могут быть применены французско-британские ракеты Scalp/Storm Shadow. Их запускают с самолетов, которые могут близко подходить к границе", - отметил Рихтер. Уничтожение батарей ПВО россиян вблизи границы, как это, судя по всему, произошло в Белгородской области, может расширить пространство для маневра украинских самолетов в приграничных районах, добавляет он.

Последствия российского удара с применением С-400. Харьков, май 2024 года Фото: Anadolu/picture alliance

Storm Shadow или свои дроны-камикадзе?

Вольфганг Рихтер, впрочем, предостерегает, что удары западными ракетами вглубь России несут потенциал для прямого противостояния между Западом и Москвой. Немецкий эксперт напоминает, что украинская сторона уже наносила успешные удары вглубь российской территории собственными дронами-камикадзе. Поэтому применение западных ракет, учитывая все риски, может оказаться нецелесообразным, считает Рихтер.

Густав Грессель приоритетными целями называет именно российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400 вблизи границы. Кроме опасности для украинских самолетов, эти установки представляют собой проблему и для гражданского населения приграничных городов Украины. Россияне уже неоднократно били ракетами этих систем по Харькову, применяя их в режиме "земля-земля". Учитывая сверхвысокую скорость этих баллистических ракет и небольшое расстояние Харькова от границы, разрушительные взрывы застают гражданское население врасплох - порой еще до сигнала тревоги.

Грессель однако отмечает, что для ударов по российским зенитным комплексам сейчас открылось лишь небольшое окно возможностей. "Следует исходить из того, что Россия в течение следующих недель приспособит собственное расположение сил к украинским ударам. Следовательно, украинцы пытаются поразить наибольшее количество целей сразу после снятия запрета на применение западного оружия по России. В будущем россияне уже не будут так легкомысленно выставлять свои ресурсы напоказ", - подытоживает немецкий эксперт.