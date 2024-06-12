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Страны G7 выделят Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

Алексей Волошинов
13 июня 2024 г.

Украина получит от союзников 50 млрд долларов в ближайшее время, а погашать ссуду будет из перечисляемых ей процентов от активов Центробанка РФ, замороженных в странах Запада.

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Сотрудники полиции рядом с медиацентром саммита G7 в Италии
Фото: Piero Cruciatti/AFP/Getty Images

Страны "Большой семерки" (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Об этом сообщила в среду, 12 июня, французская газета Le Monde со ссылкой на представителя президента Франции. Главы G7, пишет Le Monde, планировали договориться использовать прибыль от замороженных активов России в размере 325 млрд долларов в качестве залога для предоставления кредита Киеву. Украина получит от союзников 50 млрд долларов в ближайшее время, а погашать ссуду будет из передаваемых ей процентов от активов Центробанка РФ, замороженных в странах Запада. Издание утверждает, что изначально эта инициатива исходила от представителей США.

"Если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, тогда нам придется рассмотреть вопрос о том, как разделить нагрузку", - приводит слова своего собеседника Le Monde.

Саммит G7 в Италии

50-й саммит "Большой семерки" откроется 13 июня в итальянской Апулии. В его ходе  лидеры стран "Группы семи" обсудят среди прочего поддержку Украины в войне против России, энергетическую и экономическую безопасность, вопросы миграции, отношения с Китаем а также боевые действия на Ближнем Востоке.

 

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