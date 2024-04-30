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Страны G7 достигли соглашения по отказу от угля к 2035 году

Анастасия Аринушкина
30 апреля 2024 г.

Страны "Большой семерки" достигли принципиального соглашения по общей дате отказа от каменного угля. Документ планируют подписать 30 апреля.

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Итальянский министр энергетики Джилберто Пикетто-Фратин
Итальянский министр энергетики Джилберто Пикетто-ФратинФото: Giulio Lapone/Photoshot/picture alliance

Министры энергетики стран "Большой семерки" (G7) достигли принципиального соглашения по отказу от использования угля в производстве электроэнергии к первой половине 2030-х годов. "Есть техническое соглашение", - заявил в понедельник, 29 апреля, итальянский министр энергетики Джилберто Пикетто-Фратин во время встречи в Турине.

Окончательное соглашение должно быть подписано во вторник, 30 апреля. Тогда будет опубликован детальный план декарбонизации экономики. Страны G7 еще в 2023 году договорились об отказе от угольных электростанций, однако страны не смогли прийти к соглашению по поводу общей даты.

На климатическом саммите ООН призвали к отказу от ископаемого топлива

Окончательное соглашение стало бы шагом к выполнению целей, согласованных на климатической конференции ООН в Дубае в 2023 году. Итоговый документ COP28 призывает отказаться от ископаемого топлива, однако в нем четко не прописан поэтапный отказ от угля, нефти и газа.

В то же время Италия, которая в этом году председательствует в G7, намерена отключить все свои угольные электростанции, кроме тех, что находятся на острове Сардиния, уже к 2025 году. Германия, где 26 процентов электричества пока приходится на долю угольных электростанций, планировала полностью отказаться от угля к 2038 году.

 

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