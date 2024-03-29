Ренессанс угля длился недолго: ФРГ отключает 7 энергоблоков

То, что первоначально выглядело как ренессанс угля, длилось в Германии всего полтора года. Осенью 2022 года на фоне острого энергетического кризиса и запредельных цен на газ немецкие власти приняли решение продлить срок эксплуатации ряда электростанций, работающих на каменном или буром угле, и даже вернуть в строй уже отключенные ТЭС. Из-за этой экстренной меры возникло впечатление, что ФРГ свернула с курса на отказ от использования угля к 2038 году, которым она до этого шла в соответствии со своей программой защиты климата. Однако впечатление оказалось ошибочным.

Экстренная мера ради экономии природного газа

Полтора года назад неожиданно встала задача максимально снизить использование в немецкой электроэнергетике природного газа. Ведь после того, как российская государственная компания "Газпром" 31 августа 2022 окончательно прекратила его поставки по "Северному потоку" (диверсия, разрушившая этот газопровод, произошла почти месяц спустя), в Германии в разгар отопительного сезона могла возникнуть физическая нехватка "голубого топлива".

Карьер по добыче бурого угля и электростанция Jänschwalde на востоке Германии. Здесь будут отключены два энергоблока Фото: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Поэтому было принято решение реактивировать на буроугольных электростанциях на западе и востоке Германии 5 энергоблоков, уже выведенных в резерв в соответствии с общенациональным планом отказа от использования угля, и эксплуатировать их до 31 марта 2024 года. Это была весьма непростая задача не столько с технической, сколько с кадровой точки зрения: чтобы набрать необходимый штат, ряд сотрудников, уже ушедших на заслуженный отдых, пришлось вернуть на производство, других попросили отложить выход на пенсию.

К тому же федеральные и земельные власти достигли с немецким концерном RWE компромисс, суть которого DW охарактеризовала тогда так: шаг назад и два шага вперед. Энергетическому гиганту разрешили продолжить эксплуатацию 2 блоков электростанции Neurath близ города-миллионника Кельна, которые по плану намечалось отключить к концу 2022 года. Их суммарная мощность составляет 1200 мегаватт (МВт), что сопоставимо с мощностью энергоблока атомной электростанции. В ответ RWE обязался уже в 2030 году остановить те угольные электростанции, которые по действующему закону могли бы работать до 2038 года.

Каковы последствия для энергоснабжения Германии?

Согласно достигнутому компромиссу, эти два блока буроугольной ТЭС Neurath должны были продолжить работу до весны 2024 года, после чего срок их эксплуатации можно было бы продлить максимум еще на один год. Но этого не потребовалось, поскольку энергетический кризис в стране явно закончился, о чем еще в середине марта заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Поэтому к 31 марта все 7 энергоблоков суммарной мощностью примерно 3100 МВт или 3,1 гигаватт (ГВт) будут отключены, теперь уже окончательно.

Солнечная электростанция и ветропарк (на заднем плане) под Берлином. ВИЭ обеспечивают уже две трети установленных в Германии генерирующих мощностей Фото: EnBW/Paul Langrock

Как это отразится на снабжении Германии электричеством? По данным Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), к концу прошлого года установленные мощности немецкой электроэнергетики составляли в общей сложности 245 ГВт. Таким образом, с рынка изымаются лишь около 1,3% генерирующих мощностей, но при этом они являются самыми вредными для климата, поскольку при сжигании бурого угля выделяется особенно много парниковых газов.

"Это будет плановый вывод из эксплуатации, поэтому он учтен во всех прогнозах энергоснабжения. Он не скажется на безопасности энергоснабжения, она по-прежнему обеспечена", - заявило BNetzA. Ведомство подчеркнуло, что Германия, как и другие государства Евросоюза, активно пользуется возможностью закупать электроэнергию в тех странах ЕС, где она в данный момент производится с наименьшими издержками. Так что выпадающие мощности 7 энергоблоков будут замещать как произведенными внутри страны объемами, так и импортированными.

Доля природного газа будет в ФРГ расти

На конец прошлого года из 245 ГВт генерирующих мощностей 159 ГВт использовали возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По итогам прошлого года ВИЭ впервые в истории Германии обеспечили более 50% необходимой стране электроэнергии, к 2030 году планируется довести эту долю до 80%, для чего генерирующие мощности ветровой и солнечной энергетики будут значительно расширены.

А пока решается эта среднесрочная задача, подстраховывать ВИЭ, зависящие от погодных условий, будут электростанции, работающие на ископаемом топливе - на импортном каменном и немецком буром угле, использование которого будет сокращаться из-за особо вредных выбросов, и на импортном природном газе, при сжигании которого эмиссия парниковых газов не столь большая.

Берлин, 21.02.2024: министр экономики ФРГ Роберт Хабек демонстрирует график нормализации биржевых цен на газ в Европе Фото: Political-Moments/IMAGO

Так что доля природного газа на немецком рынке из-за дальнейшего последовательного закрытия угольных и строительства новых газовых электростанций будет расти, но это не значит автоматически, что непременно значительно вырастут и потребляемые объемы: все будет зависеть от того, сколько сможет вырабатывать возобновляемая энергетика.

И, конечно, от оптовых цен. Они сейчас способствуют увеличению импорта газа, поскольку стабилизировались на уровне примерно 300 долларов за тысячу кубометров и даже ниже, а это в десять с лишним раз меньше пиковых значений августа 2022 и уже весьма близко к ценам конца прошлого десятилетия.

Предстоящее отключение выгодно газовой отрасли

В любом случае предстоящее к 31 марта закрытие в Германии 7 энергоблоков буроугольных электростанций выгодно газовой отрасли - как операторам газовых электростанций, так и поставщикам сырья. Свыше 40% потребляемого в ФРГ природного газа поступает сейчас по трубам из Норвегии, а больше всего сжиженного газа импортируется из США, хотя в пятерку лидеров входят также Тринидад и Тобаго, Ангола, Египет и Нигерия.

Уже заметно снизившиеся в Германии розничные цены на электроэнергию на предстоящее отключение энергоблоков вряд ли как-то отреагируют. Защитники прав потребителей настоятельно рекомендуют немецким домохозяйствам перед очередным продлением годичного или двухлетнего контракта подумать о смене поставщика электричества, поскольку энергокомпании из-за острой конкуренции предлагают сейчас новым клиентам весьма выгодные условия.

Смотрите также: