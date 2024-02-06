ФРГ будет строить газовые электростанции без газа из России

Правительство Германии представило стратегию энергоснабжения: ставка сделана на возобновляемые источники энергии и природный газ, а в будущем - на зеленый или хотя бы голубой водород.

Зеленый переход - это возобновляемые источники энергии (ВИЭ) плюс дополняющие и подстраховывающие ветер и солнце газовые электростанции, которые со временем перейдут на водород. К такой формуле можно свести представленную в Берлине 5 февраля в общих чертах стратегию правительства ФРГ в сфере электроэнергетики.

Ее полная версия должна быть окончательно принята самое позднее летом этого года. Цель стратегии: в ближайшие 20 лет обеспечить достижение при производстве электричества климатической нейтральности. Иными словами - свести к нулю выбросы парниковых газов.

Правительство Олафа Шольца вернулось к прежней идее

Сама по себе идея вовсе не нова. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), еще только формируя нынешнее правительство, в ноябре 2021 года заявлял, что Германии потребуется большое количество новых газовых электростанций для подстраховки выработки электроэнергии из ВИЭ. Тогда как раз приближалось окончательное отключение атомных электростанций и уже были согласованы сроки закрытия угольных.

Ветропарк и солнечная электростанция в федеральной земле Саксония-Анхальт в Восточной Германии Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER/picture alliance

В то время Шольц, как и многие его товарищи по Социал-демократической партии Германии, ориентированные на тесное сотрудничество с Россией, явно рассчитывал на поставки российского газа. Так что перед "Газпромом" открывалась перспектива дальнейшего увеличения экспорта в ФРГ, на свой и без того главный зарубежный рынок сбыта.

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Но через погода после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в конце августа 2022 года, "Газпром" прекратил снабжать Германию газом, и она столкнулась с угрозой острого дефицита голубого топлива и с запредельными ценами на него. Поэтому какое-то время правительству ФРГ было не до планов строительства новых газовых электростанций. Вместо этого оно срочно вновь вводило в строй уже отправленные в резерв или даже полностью законсервированные угольные электростанции, чтобы обеспечить страну электричеством.

Но теперь ситуация нормализовалась, оптовые цены на газ резко снизились и уже близки к уровням прошлого десятилетия, надежный партнер ЕС и союзник по НАТО Норвегия стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа, Германия обзавелась целым рядом терминалов по приему сжиженного газа, причем инфраструктура для них сооружалась в последние полтора года уже с учетом использования в будущем водорода (H2). И вот правительство ФРГ вернулось в прежней идее.

Ключевые параметры стратегии ФРГ в области электроэнергетики

Ключевая цифра в представленной стратегии: 10 гигаватт (ГВт). Такова суммарная мощность тех новых газовых электростанций, на строительство которых правительство Шольца в ближайшее время объявит тендеры. Это сопоставимо с 8-10 энергоблоками АЭС, мощность которых на современных атомных электростанциях чаще всего составляет от 1 до 1,2 ГВт (или от 1000 до 1200 мегаватт, МВт). Только сооружаются газовые электростанции намного быстрее и стоят несравнимо дешевле.

Государство будет субсидировать наиболее выгодные для него с точки зрения стоимости проекты и обязуется значительно ускорить разрешительные процедуры, как оно уже сделало это при сооружении СПГ-терминалов.

В октябре 2023 года в Лейпциге вошла в строй теплоэлектроцентраль Heizkraftwerk Süd - первая в Германии сертифицированная электростанция, способная работать на природном газе и водороде Фото: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Ключевое условие: все сооружаемые тепловые электростанции по своей технологии изначально должны быть в состоянии на первых порах работать на природном газе, а затем на водороде (быть, как нынче говорят, H2-ready). Ключевые даты: в 2032 году будет решено, когда именно в период с 2035-го года по 2040-й они перейдут на водородное топливо.

Впрочем, есть в стратегии еще одна важная дата: самое позднее к 2028 году должен быть выработан механизм компенсации энергокомпаниям расходов на содержание тех газовых электростанций, которые основное время будут находится в состоянии готовности, но будут подключаться к производству электроэнергии только тогда, когда возобновляемая энергетика из-за нехватки ветра и/или солнца не сможет в достаточной мере обеспечивать страну электричеством.

Ведь объявленная цель Германии состоит в том, чтобы в 2030 году 80% электроэнергии вырабатывали бы ВИЭ. По итогам 2023 года этот показатель, по данным правительства, составил 56%.

Отказ от прежних дорогостоящих планов

Представленная стратегия вызвала в Германии как положительную реакцию, так и критику. Государственная энергокомпания Uniper и частная RWE уже заявили, что собираются участвовать в тендерах на строительство новых газовых электростанций. В то же время они и другие представители бизнеса отметили, что необходимо прояснить множество деталей, в том числе вопрос о том, где именно будут сооружаться новые газовые электростанции и как это будет решаться. На нехватку конкретики указали и некоторые представители оппозиции.

Ключевые фигуры в правительства ФРГ: канцлер Олаф Шольц (в центре), вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (слева), министр финансов Кристиан Линднер (справа) Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

В то же время правительство хвалят за отказ от некоторых прежних чрезвычайно дорогостоящих идей. СМИ напоминают, что в августе прошлого года министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из Партии "зеленых" предлагал строительство электростанций суммарной мощностью 25 ГВт, причем некоторые экспериментальные образцово-показательные должны были бы с самого начала работать на водороде, который пока дефицитный и поэтому очень дорогой, а остальным предписывалось бы перейти на H2 к 2035 году.

Однако эти планы вызвали решительные возражения министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который и без того столкнулся с большими финансовыми проблемами при формировании бюджета страны. К тому же он как лидер либеральной партии СвДП возражал против чрезмерного, на его взгляд, вмешательства государства в экономические процессы и настаивал на более активном вовлечении частных инвесторов.

Защитники климата критикуют ставку на ископаемое топливо

Комментаторы отмечают, что в результате достигнутого в правительстве компромисса стратегия получилась далеко не столь дорогостоящей (по данным СМИ, она может обойтись государству до 2040 года примерно в 20 млрд евро, что в принципе не так много), более рыночной и менее идеологизированной.

"Чистый природный газ? Грязная ложь!". Плакаты с подобными лозунгами можно часто увидеть на демонстрациях немецких экоактивистов Фото: Monika Skolimowska/dpa

Так, она допускает использование не только экологически чистого зеленого водорода, который получают путем электролиза воды с использованием энергии ВИЭ (его придется в основном импортировать), но и голубого H2. Его получают из природного газа, но выбросы углекислого газа не попадают в атмосферу, а улавливаются и хранятся.

В свою очередь, представители экологических движений и сторонники ускоренного перехода на ВИЭ из числа экспертов раскритиковали стратегию за то, что она на длительное время делает ставку на вредное для климата ископаемое топливо вместо того, чтобы направить средства на форсированное развитие возобновляемой энергетики, и к тому же даже не настаивает на использовании только зеленого водорода.

Первый тендер на строительство в Германии новых газовых электростанций мощностью 2,5 ГВт ожидается летом этого года, остальные должны состояться до осени 2025. Работать они будут не на газе из России.

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