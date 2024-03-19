В Германии объявили, что энергетический кризис закончился

В ФРГ больше нет ни угрозы возникновения дефицита топлива, ни запредельных цен на него, а на рынке газа - комфортная ситуация. Цены вернулись на уровень до февраля 2022.

Правительство Германии объявило отбой: энергетический кризис в стране закончился. "С этим кризисом мы справились", - заявил во вторник, 19 марта, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), выступая в Берлине на международной конференции Berlin Energy Transition Dialogue (BETD), посвященной глобальному энергетическому переходу. Он подчеркнул, что "энергоснабжение во всех отношениях обеспечено", сообщило агентство Reuters.

ФРГ прекратила импорт энергоносителей из России

Вице-канцлер особо отметил, что немецкие подземные хранилища газа (ПХГ) сейчас хорошо заполнены и что оптовые цены на газ вернулись на уровень до российского нападения на Украину в феврале 2022 года. По словам Роберта Хабека, Германии по-прежнему приходится импортировать 90% ископаемых энергоносителей, но теперь их закупки поставлены на надежную основу.

До 2022 года Германии закупала энергоносители главным образом в России: 55% природного газа, свыше 50% каменного угля и около 35% нефти. Теперь весь этот энергетический импорт из РФ фактически сведен к нулю. Уголь и танкерные поставки нефти находятся под санкциями ЕС, от снабжения НПЗ в восточногерманском Шведте по нефтепроводу "Дружба" Берлин отказался добровольно, качать в ФРГ трубопроводный газ "Газпром" сам прекратил примерно за месяц до диверсии на "Северном потоке".

В восточногерманском Любмине, где раньше был приемный терминал "Северного потока" (на фото наверху) теперь работает один из немецких плавучих СПГ-терминалов Фото: Christian Morgenstern/dpa/picture alliance

Что пока еще, возможно, поступает на немецкий рынок из России, так это небольшие объемы первоначально добытого в РФ газа, который компания "Новатэк" в сжиженном виде поставляет на западноевропейские СПГ-терминалы и где он при регазификации невольно смешивается с партиями из других стран. Германия импортирует СПГ через терминалы, например, в Бельгии и Франции, но прямых закупок в России нет. Свыше 40% потребности ФРГ в природном газе сегодня обеспечивает Норвегия по трем подводным трубопроводам.

Рынок газа: хорошо заполненные ПХГ и умеренные цены

Энергетический кризис, об окончании которого объявил теперь министр экономики ФРГ, длился в Германии примерно два с половиной года. Он начался еще осенью 2021, когда "Газпром" целенаправленно опустошил свои крупные газохранилища в Германии и Австрии и всячески сдерживал их закачку, что уже тогда привело к росту цен.

После начала полномасштабной войны России против Украины на мировом рынке подорожали все ископаемые энергоносители. К тому же с начала лета 2022 Москва под разными предлогами сокращала прокачку по "Северному потоку" законтрактованных Германией объемов газа, пока не прекратила ее полностью 31 августа. К этому моменту цены взлетели до рекордных отметок, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров.

Крупнейшее в ЕС подземное газохранилище Rehden на северо-западе Германии. Немецкие ПХГ заполнены этой весной на 66% Фото: astora.de

Сейчас, в марте 2024, они колеблются примерно в диапазоне 25-27 евро за мегаватт-час или менее 300 долларов за тысячу кубометров. Так что по сравнению с пиковыми значениями цены к концу второй зимы без газа из России упали в десять с лишним раз. Тем самым они, как и отметил Роберт Хабек, уже вернулись на уровень до российского нападения на Украину в феврале 2022, но пока еще находятся выше средних показателей второй половины 2010-х годов, хотя уже приблизились к ним.

Что же касается уровня заполнения немецких газохранилищ, то он составляет сейчас, в середине марта, когда отопительный сезон в Германии на фоне серьезного повышения дневной температуры (местами плюс 15-19 градусов) фактически уже закончился, все еще примерно 66%. Это - очень комфортная исходная ситуация для предстоящего заполнения ПХГ к следующей зиме. По данным Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur), закачка частично уже началась.

Бензин и дизель в ФРГ почти на уровне до войны

Мировые котировки нефти сейчас тоже находятся на уровне до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, и для их поддержания картелю ОПЕК+ приходится постоянно продлевать сокращение добычи. Так, цена барреля европейского эталонного сорта Brent и в январе 2022, и в середине марта 2024 колебалась приблизительно вокруг отметки 85 долларов.

Берлин, 9 марта 2022. Такими были цены на этой бензоколонке вскоре после российского вторжения в Украину Фото: Sebastian Gabsch/Geisler/picture alliance

Соответственно, средние цены на автозаправочных станциях Германии составили, согласно еженедельной сводке Общегерманского автомобильного клуба ADAC от 13 марта 2024, за литр 95-го бензина с 10% этанола (сорт Super E10) 1,760 евро и за литр дизельного топлива 1,717. Это не слишком большая разница по сравнению с ценами, указанными в аналогичном сообщении ADAC от 2 февраля 2022, особенно если учесть произошедшее 1 января этого года повышение налога на выбросы CO2: два года назад цены были 1,712 евро за бензин и 1,640 за дизель. Хотя в предшествующие годы горючее стоило, конечно, дешевле.

Таким образом, у правительства ФРГ вполне есть основания говорить о завершении энергетического кризиса: на немецком рынке нет больше ни угрозы возникновения дефицита топлива, ни запредельных цен на него. Правда, общий уровень цен, особенно розничных, вырос, но это уже не признак кризиса, а результат той инфляции, которую он породил и к последствиям которой экономика и домохозяйства теперь приспосабливаются.

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