Италия требует от стран G7 установить дату отказа от угля

Италия настаивает на достижении соглашения между странами "Большой семерки"(G7) об установлении общей даты для отказа от использования угля в производстве электроэнергии в преддверии встречи министров энергетики стран G7 в Турине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в субботу, 27 апреля, сообщает агентство Reuters.

Сама Италия, которая в этом году председательствует в G7, планирует отключить все свои угольные электростанции, кроме тех, что находятся на острове Сардиния, к 2025 году.

Германия и Италия не могут договориться насчет отказа от угля

Германия противостоит усилиям Италии по установлению крайнего срока отказа от угля, пишет Reuters. В 2020 году бундестаг принял закон об отказе от угля в 2038 году. Использование каменного и бурого угля для производства энергии, в свою очередь, может быть прекращено уже к 2035. В 2022 стало известно, что федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия прекратит использование бурого угля для выработки электроэнергии уже к 2030.

На сегодняшний день уголь является вторым по значимости источником энергии для производства электричества в ФРГ, добавляет Reuters.

Год назад страны G7 не смогли договориться о сроках отказа от угля

На саммите G7, который прошел в японской Хиросиме весной 2023 года, страны "Большой семерки" не смогли договориться о сроках отказа от угля. Тем не менее они заключили соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива. Согласно ему, страны обязуются "ускорить постепенный отказ от ископаемых видов топлива, чтобы к 2050 году достичь углеродной нейтральности в энергетических системах".