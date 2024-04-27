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Италия требует от стран G7 установить дату отказа от угля

Алексей Волошинов
27 апреля 2024 г.

Перед встречей министров энергетики стран G7 Италия просит партнеров обозначить общие сроки отказа от использования угля в производстве электроэнергии.

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Тепловая электростанция на буром угле Neurath в земле Северный Рейн - Вестфалия, Германия (фото из архива)
Тепловая электростанция на буром угле Neurath в земле Северный Рейн - Вестфалия, Германия (фото из архива)Фото: Ina Fassbender/AFP

Италия настаивает на достижении соглашения между странами "Большой семерки"(G7) об установлении общей даты для отказа от использования угля в производстве электроэнергии в преддверии встречи министров энергетики стран G7 в Турине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в субботу, 27 апреля, сообщает агентство Reuters.

Сама Италия, которая в этом году председательствует в G7, планирует отключить все свои угольные электростанции, кроме тех, что находятся на острове Сардиния, к 2025 году.

Германия и Италия не могут договориться насчет отказа от угля

Германия противостоит усилиям Италии по установлению крайнего срока отказа от угля, пишет Reuters. В 2020 году бундестаг принял закон об отказе от угля в 2038 году. Использование каменного и бурого угля для производства энергии, в свою очередь, может быть прекращено уже к 2035. В 2022 стало известно, что федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия прекратит использование бурого угля для выработки электроэнергии уже к 2030.

На сегодняшний день уголь является вторым по значимости источником энергии для производства электричества в ФРГ, добавляет Reuters.

Год назад страны G7 не смогли договориться о сроках отказа от угля

На саммите G7, который прошел в японской Хиросиме весной 2023 года, страны "Большой семерки" не смогли договориться о сроках отказа от угля. Тем не менее они заключили соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива. Согласно ему, страны обязуются "ускорить постепенный отказ от ископаемых видов топлива, чтобы к 2050 году достичь углеродной нейтральности в энергетических системах".

 

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