Выбросы CO2 в ФРГ упали до самого низкого уровня за 70 лет

Меньшее количество угольных электростанций и экономический спад привели к тому, что выбросы парниковых газов в Германии достигли самого низкого уровня за последние 70 лет, говорится в исследовании аналитического центра Agora Energiewende, обнародованном в четверг, 4 января. Промышленность выбросила на 12 процентов меньше CO2, это самый низкий показатель с начала сбора соответствующих данных в 1990 году.

Тем не менее, Agora предупредила, что в долгосрочной перспективе только 15 процентов сокращений могут быть обеспечены, например, путем увеличения использования энергии ветра и солнца. Транспортный и строительный секторы ФРГ в 2023 году снова не достигли желаемых климатических целей. Объемы выбросов CO2 в этих секторах практически не изменились. Основная причина этого - медленные темпы электрификации с помощью электромобилей и систем отопления в зданиях.

Без новых инструментов согласованная ранее цель - к 2030 году сократить выбросы на 65 процентов по сравнению с показателем 1990 года - достигнута не будет, говорится в исследовании. Согласно его данным, в настоящее время Германия выбрасывает в атмосферу всего на 46 процентов меньше двуокиси углерода, чем в 1990 году.

Пути достижения целей-2030

Основным инструментом для достижения цели по сокращению выбросов CO2 должна стать реорганизация энергоснабжения в пользу возобновляемых источников энергии. Сейчас Германия движется в этом направлении быстрее, чем раньше: по данным аналитиков Agora, в 2023 году впервые удалось покрыть более половины потребляемой электроэнергии благодаря энергии ветра, солнца или воды. Соответственно в стране уменьшилось количество электростанций, работающих на буром угле.

"Благодаря историческому максимуму возобновляемых источников энергии энергетическая отрасль добилась в климатической политикеуспеха, который приближает нас к цели 2030 года", - заявил директор Agora Energiewende Deutschland Симон Мюллер (Simon Müller). Однако снижение промышленных выбросов не является устойчивым: "Спад производства, вызванный кризисом, ослабляет Германию как промышленное государство". Если экономика снова начнет расти путем использования угля и газа, то и объем выбросов продолжит увеличиваться, уверены исследователи.

Повышение налогов и сборов

Правительство ФРГ планирует с января 2024 года вновь увеличить налог на СО2, взимаемый на горючее для автомобилей и на отопление жилья с использованием ископаемых источников энергии, а также налог на авиационный керосин для полетов внутри Германии. Кроме того, как заявил министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2024-го - на год раньше запланированного - прекратятся субсидии на покупку электромобилей, а также будут урезаны средства на развитие солнечной энергетики. По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner), власти планируют ввести налог на одноразовую пластиковую упаковку, который будут взимать с производителей товаров.

По сообщению агентства Reuters, Роберт Хабек отметил улучшения в инвестировании промышленности страны в энергоэффективность и защиту климата. "Мы добиваемся заметного прогресса на пути к климатически нейтральному энергоснабжению", - сказал Хабек. Именно поэтому, помимо прочего, для многих компаний был снижен налог на электроэнергию. "Что не очень хорошо, так это то, что российская агрессивная война в Украине и ценовой кризис, которого хочет Путин, приводят к снижению производства", - добавил глава Минэкономики Германии.

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