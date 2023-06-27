Немецкие отели должны снизить углеродный след. Но как?

Как это выглядит в реальности, можно увидеть на примере курортного городка Иккермюнде, что в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Там, в Щецинском заливе, находится отель и спа-центр Haffhus, который полностью покрывает свои потребности в отоплении, охлаждении и электричестве за счет возобновляемых источников энергии. В 2018 году здесь даже отказались от подключения к общественной электросети, и с тех пор хозяйство отеля стало автономным в энергетических вопросах, подчеркивает Дирк Кляйн (Dirk Klein), менеджер по устойчивому развитию в отеле, который считается климатически нейтральным.

Германия должна стать климатически нейтральной к 2045 году

То, что уже работает в небольших масштабах, должно стать новым стандартом в туристической отрасли к 2045 году. Согласно Закону о защите климата, Германия должна стать нейтральной по выбросам парниковых газов. По данным Федерального статистического управления, на индустрию туризма приходится всего 2,6 процента от общего объема выбросов парниковых газов в стране. Однако для достижения климатической нейтральности туризм тоже должен внести свой вклад в общее дело. "Мы понимаем, что индустрия туризма должна решать вопросы защиты климата новым путем", - заявили ответственные работники Федеральной ассоциации немецкой туристической индустрии.

Достижение климатической нейтральности в сфере туризма является серьезным вызовом, говорит Хайнц-Дитер Квак (Heinz-Dieter Quack), профессор Института туризма и региональных исследований Остфальского университета прикладных наук в Зальцгиттере: "Особенно потому, что туризм означает и преодоление расстояний". На самом деле, большая часть выбросов CO2 от туризма связана с тем, как люди добираются до места отдыха. По словам Квака, поскольку в обозримом будущем климатически нейтральных авиаперелетов не будет, необходимо создать альтернативу: автобусы или поезда до места назначения - вместо самолетов.

Экономика замкнутого цикла помогает сократить выбросы

"Проблемы транспортировок - это очевидная вещь. Как впрочем и поведение людей уже на месте отдыха", - подчеркивает профессор. Здесь экономика замкнутого цикла может помочь сократить выбросы CO2. Откуда берутся товары, которые гости потребляют в отелях или ресторанах? Они импортированы или местного производства? В каких условиях они были произведены? Какие материалы использовались для строительства жилья? Все это имеет прямое влияние на углеродный след.

Марион Шустер (Marion Schuster) из компании Fokus Zukunft, которая разрабатывает стратегии устойчивого развития и готовит отчеты для отелей, знает, как формируется выброс CO2 в пересчете на среднестатистического туриста. Во многих случаях на производство продуктов питания и транспортировку приходится большая часть выбросов, за которыми следуют отопление и стирка. Вряд ли какой-либо отель может быть на 100 процентов климатически нейтральным. Несколько лет назад Немецкая ассоциация отелей и ресторанов вычислила, что в зависимости того, сколько "звезд" у отеля, в результате обслуживания одного гостя за одну ночевку выделяется от 17 до почти 50 кг CO2.

Био-мясо и региональная кухня

Андреа Фенд (Andrea Fend) и ее семья уже значительно снизили выбросы СО2. Они управляют климатически нейтральным спа-отелем Moor & Mehr в Бад-Кольгрубе. Здесь есть отопление на древесной щепе и фотоэлектрическая система, биологически чистое мясо поступает из с собственной фермы, все остальные продукты, если это возможно, тоже - от местных производителей. Но даже в этом случае на одного гостя приходится 7,53 кг CO2 в день. Чтобы климатический баланс на территории отеля больше не ухудшался, гостям выдается специальная карта от региональной туристической ассоциации, с которой, в том числе, возможен бесплатный автобусный проезд по региону.

Завтрак в отеле Фото: Fokke Baarssen/Zoonar/picture alliance

О таком можно только мечтать в городе Хаффхусе на другом конце страны. "Здесь местный общественный транспорт полностью прекращает работу в праздничные дни", - говорит менеджер по устойчивому развитию Дирк Кляйн. Таким образом, мобильность отдыхаюших увеличивает выбросы CO2, потому что они часто путешествуют на собственных автомобилях. "Вид транспорта - это большая проблема. Независимо от того, насколько климатически нейтральным мы можем сделать проживание в отелях, если не произойдет фундаментальных перемен с транспортом, цель климатической нейтральности вряд ли может быть достигнута", - считает немецкий менеджер.

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