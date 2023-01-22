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Топ-тема

Жозеп Боррель

Евросоюз выделит Украине еще 500 млн евро военной помощи

Конфликты5 ч. назад
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Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Выжать танки из Шольца. DW Новости Шоу

Выжать танки из Шольца. DW Новости Шоу

Политика7 ч. назад59:06 мин.
Карикатура - карикатурный Солженицын говорит: "Жить не по лжи". Депутат-единоросс отвечает ему: "Но это может подорвать основы!"

Чем Солженицын единороссу не угодил

Чем Солженицын единороссу не угодил

Политика10 ч. назад
Украинский танк стреляет по российским позициям около Кременной в Луганской области, 12 января

Как война в Украине будет влиять на ЕС в 2023 году

Как война в Украине будет влиять на ЕС в 2023 году

Политика22 ч. назад
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве

Война, день 333-й: Борис Джонсон вновь в Киеве

Война, день 333-й: Борис Джонсон вновь в Киеве

Конфликты22 января 2023 г.
Памятник Аденауэру и де Голлю

Как смертельные враги стали друзьями

Как смертельные враги стали друзьями

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Конфликты22 января 2023 г.
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