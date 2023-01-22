Всего в конкурсе журнала Das Wandermagazin участвует 25 маршрутов. Вот, как выглядят некоторые ландшафты, по которым они проходят. Предыдущая фотография сделана во Франконской Швейцарии. На этой - холмы и виноградники около Дурбаха (Durbach) в Шварцвальде.