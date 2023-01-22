Где проходят маршруты для пешеходного туризма, претендующие на звание самых красивых в Германии в 2023 году?
Фото: Zoonar/picture alliance
Всего в конкурсе журнала Das Wandermagazin участвует 25 маршрутов. Вот, как выглядят некоторые ландшафты, по которым они проходят. Предыдущая фотография сделана во Франконской Швейцарии. На этой - холмы и виноградники около Дурбаха (Durbach) в Шварцвальде.
Фото: A. Laule/blickwinkel/dpa/picture alliance
Часовня на горе Вендельштай (Wendelstein) в регионе Баварское плоскогорье.
Фото: Martha Feustel/dpa/picture alliance
Развалины замка Ойбин в Верхней Лужице (Oberlausitz).
Фото: Bildagentur-online/picture alliance
Водопад на ручье Мюленбах в регионе Айфель (Eifel).