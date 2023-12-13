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Коалиция в ФРГ договорилась по бюджету на 2024 год

Сергей Гуща
13 декабря 2023 г.

Дыра в бюджете Германии будет закрыта за счет сокращения "вредных для климата" субсидий, отдельных статей расходов и федеральных дотаций. Помощь Украине сокращать не планируется.

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Министр экономики Роберт Хабек, канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер
Министр экономики Роберт Хабек, канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан ЛинднерФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Правительственная коалиция в ФРГ достигла согласия по федеральному бюджету на 2024 год после вердикта Конституционного суда ФРГ, который в середине ноября вызвал бюджетный кризис в стране. Приоритеты расставлены по-новому, заявил канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком (Robert Habeck) и министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner) в среду, 13 декабря, в Берлине.  

При этом правительство намерено придерживаться ранее поставленных целей: перестройки экономики с целью достижения климатической нейтральности, сохранения социального государства и поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"Мы должны достичь этих целей, имея в распоряжении меньше средств", - сказал Шольц. Бюджет на будущий год будет сокращен на 17 млрд евро. По словам канцлера, это будет достигнуто за счет сокращения "вредных для климата" субсидий, отдельных статей расходов в ряде министерств и дотаций из федерального бюджета.

До 2027 года коалиция планирует сократить расходы на проекты по защите климата и трансформации экономики в направлении климатической нейтральности на 45 миллиардов евро. Однако, как заявил канцлер Шольц, соответствующий фонд, который изначально планировался в резмере 160 млрд евро, по-прежнему является основным инструментом для достижения поставленных целей. В будущем году расходы из него сократятся на 12 млрд евро.

Повышение налогов и сборов

В частности, правительство планирует с января 2024 года в очередной раз увеличить налог на СО2, взимаемый на горючее для автомобилей и на отопление жилых помещений с использованием ископаемых источников энергии, а также налог на авиационный керосин для полетов внутри Германии. Кроме того, как заявил Хабек, с 2024-го на год раньше будут прекращены субсидии на покупку электромобилей, а также урезаны средства на развитие солнечной энергетики. По словам Линднера, власти планируют ввести новый налог на одноразовую пластиковую упаковку, который будет взиматься с производителей товаров.

Поддержка Украины

Правительство намерено в будущем году вернуться к соблюдению так называемого "долгового тормоза", записанного в конституции. Однако, как заявил Шольц, власти могут временно отказаться от этого правила в случае ухудшения военного или финансового положения Украины.

Кабинет министров намерен продолжить оказывать помощь Украине, которая будет финансироваться из средств федерального бюджета, "как было запланировано ранее и столько, сколько потребуется", заявил Шольц. "Это 8 млрд евро на оружие для Украины, финансовая помощь для стабилизации украинского бюджета - напрямую или через ЕС, - а также примерно 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии", - сказал канцлер.

"Мы будем обязаны реагировать, если ситуация в связи с российской агрессией обострится, например, положение на фронте, или если другие партнеры Киева сократят свою помощь Украине, или же вырастет угроза Германии и Европе", - отметил он. В таком случае коалиция договорилась внести в бундестаг так называемое постановление о превышении долговых показателей. При этом канцлер сослался на 115-статью конституции, которая позволяет это делать в кризисной ситуации.

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