Прогноз: В Швейцарии поддержали новый закон о защите климата

Швейцария должна стать климатически нейтральной к 2050 году. В поддержку нового закона о защите климата высказались минимум 58% участников референдума, следует из прогноза социнститута gfs.bern.

Большинство жителей Швейцарии поддержали новый закон о защите климата, согласно которому страна должна стать климатически нейтральной - то есть выйти на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2 - к 2050 году. Об таких итогах референдума свидетельствуют прогнозы социологического института gfs.bern, основанные на раннем подсчете голосов и опубликованные в воскресенье, 18 июня, общественным вещателем SRF.

Как следует из данных института, 58,3 процента принявших участие в референдуме высказались в поддержку закона. При этом 79 процентов высказались за то, чтобы международные корпорации уже с 2024 года платили минимум 15-процентный налог. Погрешность при анализе данных составила 3 процентных пункта, сообщил SRF. Точные итоги плебесцита ожидаются до конца дня 18 июня.

Закон также предусматривает выделение более 3 млрд швейцарских франков (около 3 млрд евро) на отход компаний и домовладельцев от использования ископаемого топлива. Вредные для климата выбросы должны быть сокращены на 75 процентов к 2040 году по сравнению с показателями 1990 года.

На референдуме настаивала Швейцарская народная партия

Как отмечает агентство dpa, парламент уже принял закон о защите климата, но правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) раскритиковала его, заявляя, что он приведет к резкому росту цен. SVP собрала достаточное количество подписей для проведения референдума.

Ранее, 30 марта, Европарламент и страны - члены Евросоюза в лице Совета ЕС заключили соглашение, в рамках которого доля энергии из возобновляемых источников в общем объеме энергопотребления в европейском сообществе к 2030 году должна возрасти почти в два раза - до 42,5 процента.

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