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Экологи критикуют ОАЭ как хозяина конференции ООН по климату

Евгений Жуков
36 мин. назад

Открывшаяся в Бонне конференция должна подготовить решения для другой конференции по климату, которая пройдет через полгода в Дубае. Экологи опасаются, что ОАЭ используют свой статус хозяина форума в собственных целях.

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Зал заседаний конференции по климату в Бонне
Зал заседаний конференции по климату в БоннеФото: Christoph Driessen/picture alliance/dpa

В Бонне в понедельник, 5 июня, началась двухнедельная конференция ООН по изменению климата (SB58), в ходе которой делегаты со всего мира должны подготовить решения для климатической конференции COP28. Ее намечено провести в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Спецуполномоченная правительства Германии по климату Дженнифер Морган (Jennifer Morgan) призвала создать "широкую коалицию за честолюбивую глобальную климатическую политику". По ее словам, в Бонне должен быть намечен курс на успешное проведение конференции по климату COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время в адрес ОАЭ как принимающей стороны звучит критика от экологических организаций. По словам руководителя отдела международной климатической политики организации Germanwatch Дэвида Райфиша, "все указывает на то, что Объединенные Арабские Эмираты, вступающие в должность председателя Всемирной климатической конференции, попытаются в массовом порядке продвинуть свою программу по продлению эпохи нефти и газа". "Лиса назначена сторожить курятник", - охарактеризовал ситуацию в интервью агентству dpa глава германского отделения Greenpeace Мартин Кайзер (Martin Kaiser).

Между тем министр промышленности ОАЭ и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что его страна хочет достичь консенсуса по спорным вопросам. Целью конференции он назвал "сбалансированный, но и амбициозный результат".

Экологические организации и эксперты по климату резко критиковали назначение аль-Джабера председателем конференции ООН по климату из-за его положения в нефтяной промышленности.

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