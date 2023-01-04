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Крупнейшим поставщиком альтернативной электроэнергии оставалась ветроэнергетика. 
Ветряные генераторы на БалтикеФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
КлиматГермания

Германия отстает от достижения климатических целей

Сергей Куприков
3 ч. назад

Выброс в атмосферу двуокиси углерода в 2022 году в Германии почти не сократился. Это связано с ростом использования угля и нефти.

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Более широкое использование угольных электростанций в Германии для того, чтобы компенсировать нехватку газа, не позволило в 2022 году достичь целей в борьбе с изменением климата. Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 января, исследовании аналитического центра Agora Energiewende.

Несмотря на то, что общее потребление энергии в связи с высокими ценами сократилось почти на пять процентов, из-за более активного использования угля и нефти не удалось сократить выбросы парниковых газов в запланированных объемах. По предварительным данным, объем выбросов составил 761 миллион тонн - почти столько же, сколько в 2021 году. Это примерно на пять миллионов тонн больше запланированного объема.

Эксперт: Тревожный сигнал для достижения климатических целей

"Это тревожный сигнал с точки зрения климатических целей", - заявил глава Agora Energiewende Зимон Мюллер (Simon Müller), призвав правящую коалицию изменить ситуацию в этом году. В 2022 году выброс CO2 сократился по сравнению с 1990 годом на 39 процентов, что является отставанием от поставленных целей и ниже показателей 2020 года, когда сокращение составило 40 процентов. К 2030 году Германия намерена сократить выбросы на 65 процентов.

Согласно оценке Agora, возобновляемая энергетика произвела в 2022 году 248 тераватт-часов электроэнергии, что больше, чем когда-либо прежде. Это примерно на десять процентов превышает показатели 2021 года. Крупнейшим поставщиком альтернативной электроэнергии оставалась ветроэнергетика.  В то же время на 23 процента возрос объем электроэнергии, производимой солнечными электростанциями. Это произошло как благодаря большому количеству солнечных дней, так и из-за энергичного строительства новых объектов гелиоэнергетики.

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