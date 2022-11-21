Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Участники COP27 договорились о создании фонда для возмещения ущерба из-за изменений климата. Мерам по сокращению выбросов CO2 и отказу от ископаемого топлива не нашлось места в итоговой декларации.

Климатический саммит COP27 не получил широкого освещения в мировых СМИ на фоне войны в Украине и протестов в Иране. Более того, энергетический кризис, вызванный агрессией России против Украины и "газовой войной" РФ против Евросоюза, поставил под угрозу цели, установленные Парижским соглашением по климату. Почему итоги саммита вызвали разочарование политиков и экологов - в материале DW.

Где и когда проходила конференция

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) начала свою работу 6 ноября в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе. Планировалось, что она завершится 18 ноября, однако из-за отсутствия консенсуса по итоговому документу организаторы были вынуждены продлить работу фактически на сутки. Соглашение удалось подписать лишь в четыре утра в воскресенье, 20 ноября.

О чем удалось договориться на COP27

Делегаты из почти 200 стран договорились о создании фонда для возмещения ущерба, причиненного изменением климата. Планируется, что из этого фонда будут выделяться средства на компенсацию убытков и ущерба, возникших, например, при повышении уровня океана, усиленных штормах и других явлениях, связанных с изменениями климата. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала это решение "новой главой в климатической политике".

Последствия наводнения в Венесуэле, октябрь 2022 года Фото: Matias Delacroix/AP/picture alliance

За создание компенсационного механизма много лет боролись бедные страны, чей вклад в выбросы парниковых газов, ведущих к глобальному потеплению, которое становиться причиной самых разнообразных климатических катастроф, незначителен на фоне промышленно развитых держав, таких как США и Китай. Ваэль Абульмагд, специальный представитель Египта на саммите по климату ранее в этом году утверждал, что COP27 "найдет финансирование для стран, остро нуждающихся в устранении ущерба и непосредственных убытков, которые ведут к потере значительной части их годового ВВП".

В то же время, как отмечают наблюдатели, считать достигнутую договоренность о создании фонда прорывом явно преждевременно. На саммите было решено лишь создать рабочую группу, которая должна доработать идею фонда и представить предложения к следующему саммиту СOP28.

Какие задачи поставил COP27 в борьбе с глобальным потеплением

На саммите подтвердили цель не допустить нагревания атмосферы выше 1,5°C к доиндустриальному уровню. Но никаких дополнительных шагов в этом направлении заявлено не было, что вызвало резкую реакцию заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса. "Мы могли бы достичь большего, если бы договорились активнее сокращать выбросы. Если не ускориться, нынешняя траектория выводит нас на 2,4°C. Это недопустимо. Мы обязательно должны ускориться", - отметил политик.

Его оценки подтверждает отчет межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, о котором сообщает медиакомпания CNN. В нем указывается, что средняя температура планеты уже поднялась примерно на 1,1°C. Если ситуация не изменится, то к концу XXI века она может подняться на 3 градуса к доиндустриальному уровню, предупреждают ученые.

Что в итогах COP27 вызвало разочарование политиков

Комментируя итоги конференции, глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что некоторые крупнейшие эмитенты выбросов и нефтедобывающие страны блокировали давно назревшие шаги, ведущие к сокращению эмиссии двуокиси углерода и поэтапному отказу от ископаемого топлива.

"Достижения пика выбросов до 2025 года нет в этом соглашении. Четкого выполнения обязательств по поэтапному отказу от угля нет в этом соглашении. Конкретного обязательства постепенно отказаться от всех видов ископаемого топлива - нет в этом соглашении, а часть, касающаяся энергетики, была смягчена в последние минуты", - отметил британский политик Алок Шарма, президент COP26, прошедшего в прошлом году в Глазго.

Разочарование тем, что на COP27 не были приняты решения резко сократить выбросы двуокиси углерода, без чего невозможна борьба с глобальным потеплением, констатировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Наша планета по-прежнему находится в отделении неотложной помощи. Сейчас нам необходимо резко сократить выбросы, и эта проблема не рассматривалась на нынешней конференции", - приводит его слова агентство AFP.

Угольные электростанции не способствуют уменьшению эмиссии двуокиси углерода Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

В чем обвинили организаторов немецкие экологи

Экологическая организация Germanwatch обвинила представителей Египта. председательствовавших на COP27, в том, что они действовали "непрозрачно, ограничив гражданское общество, и не смогли найти баланс". Хотя подавляющее большинство государств призвали к прекращению использования всех ископаемых видов энергии, это не было включено в окончательный текст, отмечается в заявлении организации.

Ослабление формулировок этого текста, чего требовали лишь несколько стран-партнеров Саудовской Аравии, было представлено участникам саммита в манере "прими или умри". "Египетские представители не действовали в интересах самых бедных и уязвимых в условиях климатического кризиса стран и народов Африки. Вместо этого они благоприятствовали интересам Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Китая", - указывается в заявлении Germanwatch.

Где и когда пройдет COP28

28-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 - пройдет в Дубае с 20 ноября по 12 декабря 2023 года.

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