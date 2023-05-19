Лидеры G7 открыли саммит в Хиросиме посещением Парка мира

Главы стран и правительств стран "большой семерки" начали встречу на высшем уровне в Японии с возложения цветов у мемориала жертвам атомной бомбардировки Хиросимы.

Саммит "большой семерки" открылся в Хиросиме утром в пятницу, 19 мая. Официальная программа началась с посещения Парка мира, посвященного памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года.

Программа мероприятия включала в себя посещение Музея мира, где представлена экспозиция, посвященная памяти жертв и пострадавших от бомбардировки. Президенты и главы правительств G7 также оставили записи в книге посетителей. После этого лидеры "семерки" приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу. Кроме того, запланирована церемония посадки деревьев в Парке мира.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по прибытии в Японию заявил, что Хиросима является "напоминанием о том, что мы несем ответственность за мир и безопасность во всем мире".

Саммит обсудит украинскую тематику

Война в Украине является центральной темой обсуждений, которые продлятся до воскресенья, 21 мая. Лидеры семи крупнейших демократических индустриальных держав мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также представитель Европейского Союза обсудят на нем новые санкции в отношении России за ее агрессию против Украины.

"Все члены G7 готовятся к введению новых санкций и ужесточению экспортного контроля. Я не буду вдаваться в подробности того, что делают партнеры, но США представят собственный существенный пакет мер", - заявил накануне саммита высокопоставленный представитель американской администрации. В частности, страны G7 намерены ввести меры по ограничению экспорта необработанных алмазов из России, являющейся их крупнейшим в мире производителем.

Главы государств и правительств также обсудят дальнейшую военную помощь Украине. Так, по словам председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, одной из тем встречи является поставка истребителей F-16 в Украину.

В воскресенье на саммит приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Одна из тем саммита - великодержавные устремления Пекина

Саммит также призван дать ответы на вопрос о противодействии великодержавным устремлениям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, участники встречи намерены обсудить сложную ситуацию в мировой экономике и вопросы, связанные с защитой климата.

В течение пятницы на саммите пройдут три рабочие сессии. Как сообщила на брифинге для журналистов представительница МИД Японии, одна из них будет посвящена украинской тематике. Всего в распорядке заседания десять сессий и различные сопутствующие мероприятия.

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