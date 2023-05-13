G7 увеличила обязательства по поддержке Украины до $44 млрд

Решение "семерки" позволило утвердить программу МВФ для Украины на сумму более $15,6 млрд на четыре года. По итогам 2022 года Украина получила международную помощь на $32,1 млрд.

Страны "большой семерки" (G7) - США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также их партнеры увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до 44 млрд долларов, сообщается в совместном заявлении министров финансов и глав Центробанков стран G7, обнародованном в субботу, 13 мая.

В документе отмечается, что это позволило утвердить программу Международного валютного фонда (МВФ) для Украины на сумму более 15,6 млрд долларов на четырехлетний период. МВФ одобрил этот кредит для Киева в конце марта. В феврале министры стран G7 приняли решение выделить Украине 39 млрд долларов финансовой помощи на текущий год.

В сообщении говорится, что эта поддержка придаст Украине уверенности и позволит ей обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление базовых услуг, осуществить важнейшие ремонтные работы поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

Финансовая и военная помощь

По итогам прошлого года Украина получила международную помощь на сумму около 32,1 млрд долларов. Наибольший объем поступил от США (12 млрд), Евросоюза (8 млрд), Международного валютного фонда (2,7 млрд), Канады (1,9 млрд) и Германии (1,5 млрд).

Страны "Большой семерки", кроме Японии, оказывают Киеву и военную помощь. Одни только США за первый год войны России против Украины предоставили Киеву военную помощь на 71,3 млрд евро. Берлин 13 мая объявил о подготовке крупнейшего до сих пор пакета германской военной помощи Киеву на сумму в 2,7 млрд евро. В него войдут бронетехника, системы ПВО, ракеты и другие вооружения.

Смотрите также: