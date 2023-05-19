Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Хиросиму

Американские СМИ сообщают, что президент Украины приедет на саммит "большой семерки" в воскресенье. Ранее планировалось, что он выступит на встрече в онлайн-формате.

Украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Хиросиму, чтобы лично принять участие в саммите G7. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили многие американские СМИ, в том числе газета The New York Times, со ссылкой на неназванные официальные источники. Издание Financial Thimes сообщило, что Зеленский прибудет в Токио в воскресенье.

Информацию СМИ подтвердил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "Там будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов", - заявил он в интервью государственному телевидению.

Ранее источники в японском правительстве сообщали, что украинский лидер будет участвовать во встрече лидеров "семерки" виртуально. Для этого на саммите добавили дополнительную сессию. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, пригласивший Зеленского во время поездки в Киев, также заявлял, что тот выступит на встрече в онлайн-формате.

Зеленский на прошлой неделе посетил ряд европейских столиц и договорился с союзниками о поставках Киеву новых вооружений.

Саммит "большой семерки" открылся утром 19 мая. Лидеры семи крупнейших индустриальных держав мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также представитель Европейского Союза обсудят на нем новые санкции в отношении России, ведущей захватническую войну в Украине.

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