Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в Хиросиму
Сергей Куприков
1 ч. назад
Американские СМИ сообщают, что президент Украины приедет на саммит "большой семерки" в воскресенье. Ранее планировалось, что он выступит на встрече в онлайн-формате.
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Украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Хиросиму, чтобы лично принять участие в саммите G7. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили многие американские СМИ, в том числе газета The New York Times, со ссылкой на неназванные официальные источники. Издание Financial Thimes сообщило, что Зеленский прибудет в Токио в воскресенье.
Информацию СМИ подтвердил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "Там будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов", - заявил он в интервью государственному телевидению.
Ранее источники в японском правительстве сообщали, что украинский лидер будет участвовать во встрече лидеров "семерки" виртуально. Для этого на саммите добавили дополнительную сессию. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, пригласивший Зеленского во время поездки в Киев, также заявлял, что тот выступит на встрече в онлайн-формате.
Саммит "большой семерки" открылся утром 19 мая. Лидеры семи крупнейших индустриальных держав мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также представитель Европейского Союза обсудят на нем новые санкции в отношении России, ведущей захватническую войну в Украине.