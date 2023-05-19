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Алмазы из Якутии (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa
КонфликтыЕвропа

Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами

Жан Рофе
35 мин. назад

"Российские алмазы не вечны", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель, анонсируя новые санкции ЕС за войну России против Украины. Ранее о запрете на импорт алмазов из РФ объявила Великобритания.

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Европейский Союз намерен ограничить торговые операции с российскими алмазами в рамках санкций из-за войны, развязанной Москвой против Украины. Об этом заявил в пятницу, 19 мая, председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны", - сказал Мишель на пресс-конференции в японской Хиросиме перед саммитом стран "большой семерки" (G7).

Как отмечает агентство AFP, Бельгия, являющаяся членом ЕС, входит в число крупнейших оптовых покупателей российских алмазов наряду с Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соединенные Штаты являются основным конечным рынком сбыта готовой продукции.

Великобритания запретит импорт алмазов и никеля из РФ

Ранее о запрете на импорт российских алмазов в рамках нового пакета санкций уже объявила Великобритания. Британский премьер-министр Риши Сунак сообщил, что ограничения также распространятся на поставки меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Как уточняется в заявлении канцелярии Сунака, импорт российских алмазов в Великобритании будет запрещен на законодательном уровне в течение 2023 года. Кроме того, Лондон готовится ввести санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. В черный список попадут и те, "кто вовлечен в ключевые потоки доходов, такие как энергетика, металлы и судоходство".

Лондон ожидает, что все партнеры Великобритании по G7 объявят о собственных ограничениях против России в ближайшие дни.

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