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Президент США Джо Байден в Японии накануне открытия саммита G7 в Хиросиме, 18 мая 2023 года
Президент США Джо Байден в Японии накануне открытия саммита G7Фото: Tosei Kisanuki/AP Photo/picture alliance
КонфликтыСША

США на саммите G7 объявят о новых санкциях против России

Жан Рофе
21 мин. назад

В рамках нового пакета ограничений, который будет представлен в Хиросиме, США отрежут от своего экспорта еще 70 организаций из РФ и третьих стран. Под санкции также подпадут 300 физлиц, компаний, судов и самолетов.

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Соединенные Штаты на саммите стран "большой семерки" (G7) в Японии представят новый пакет санкций в ответ на войну России в Украине, сообщил высокопоставленный представитель администрации США в четверг, 18 мая. О собственных ограничениях объявят и другие страны G7.

"Все члены G7 готовятся к введению новых санкций и ужесточению экспортного контроля. Я не буду вдаваться в подробности того, что делают партнеры, но США представят собственный существенный пакет мер", - приводит слова чиновника пресс-служба Белого дома.

Санкции затронут более 300 физлиц, компаний, судов и самолетов

По словам чиновника, санкции предусматривают значительное ограничение категорий импортируемых РФ товаров, "имеющих ключевое значение для поля боя", а также лишение примерно 70 организаций из России и третьих стран возможности импортировать товары из США за счет включения их в черный список американского Минторга.

Кроме того, США объявят о введении санкций в отношении более 300 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов. Эти меры будут направлены на пересечение обхода уже введенных ограничений, касаться действий "финансовых посредников", будущих энергетических и добывающих мощностей России и "других субъектов, помогающих поддерживать войну", пояснил представитель администрации.

По его словам, ограничения коснутся в том числе компаний, которые пытаются обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

G7 хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из РФ

Отдельно группа ведущих демократических промышленных стран намерена ограничить экспорт необработанных алмазов из России, который приносит российской казне миллиарды долларов. Соответствующая декларация должна быть принята на саммите G7 в японском городе Хиросима, сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники.

О запрете на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия уже объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он также выразил надежду, что другие члены G7 последуют этому примеру.

Саммит в Хиросиме пройдет с 19 по 21 мая. Ожидается, что тема войны России против Украины станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят на встрече в верхах главы государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира.

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