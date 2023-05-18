Беды виноделов Путина: не во что разлить, нечем закупорить

Морской бриз, яркое солнце и бескрайняя голубая гладь - завораживающие виды и теплый климат сделали живописные холмы Причерноморья в Краснодарском крае местом для избранных россиян. Именно здесь, вблизи Геленджика, расположен впечатляющий "дворец Путина", известный всему миру после выхода фильма Алексея Навального. В этих же краях на протяжении вот уже десятилетия одна за другой открываются элитные винодельни - статусное хобби мультимиллионеров и миллиардеров из ближайшего окружения хозяина Кремля.

"Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним (…) - виноделием", - признался Владимир Путин в январе 2021 года во время "телемоста" со студентами. От "Дворца Путина" российский президент открестился, но признался, что не ровно дышит к соседней винодельне своего друга и советника, российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова - "Абрау-Дюрсо".

Только лучшее из Европы

Денег на винодельню, которой уже несколько лет управляет его сын Павел, Титов не жалеет. Саженцы, бочки и оборудование для производства Титовых были закуплены у лучших поставщиков из Италии, а дизайнерские бутылки фирмы SAVERGLASS везут из Франции. Только лучшее из лучшего для винодельни, которая, как признался в одном из интервью Титов-младший, входит в избранный пул поставщиков вина для Кремля.

Еще одно вино из этого "кремлевского пула", которое в СМИ даже успело получить негласный статус "вина Путина" - "Усадьба Дивноморское". Это вино в последние годы стало главным алкогольным напитком в меню приемов наивысшего уровня. Им Путин, как подтверждают фотографии меню, попавшие в СМИ, угощает государственных гостей - от Александра Лукашенко до Си Цзиньпина.

"Дворец Путина" под Геленджиком, фото из расследования Навального Фото: Dmitry Schewtchenko

Виноград для этого вина, как пояснил в своем нашумевшем расследовании Навальный, растет в непосредственной близости от "Дворца Путина" под Геленджиком. Закладывались виноградники под "Дивноморское" около десяти лет назад президентскими друзьями, собственниками "Абрау-Дюрсо". Однако в 2019 году компанию "Лазурная ягода", которой принадлежат винодельня и виноградники, купил олигарх из ближайшего окружения Путина Геннадий Тимченко вместе с Владимиром Колбиным, которого СМИ идентифицировали как сына друга детства российского президента.

Прощай, итальянская стеклотара

На производство "Дивноморского", как и на "Абрау-Дюрсо", влиятельные и богатые хозяева денег тоже не жалеют. Как показывает анализ данных таможни, покупается для винодельни все исключительно наилучшее со всей Европы. Здесь не только используются итальянские саженцы и оборудование, но и руководит процессом итальянский энолог Маттео Колетти. В 2021 году Владимир Путин своим указом предоставил Колетти российское гражданство. Специалист из Италии, несмотря санкции из-за развязанной российским президентом войны против Украины, продолжает трудиться на элитной винодельне. Война, однако, все же прибавила придворному энологу головной боли.

Виноградники под Геленджиком (Google Earth) Фото: Google Maxar Technologies Landsat/Copernicus

Во-первых, возникли проблемы с тарой. Российское элитное вино на приемах в Кремле подается, как показал анализ данных таможни, не в бутылках таких региональных производителей как, например, "КубаньСтеклоТара", а в привезенных из Италии индивидуальных дизайнерских бутылках под брендом Vetri Speciali. Однако, как сообщили в ответ на запрос DW в итальянской компании, после начала российского вторжения в Украину, Vetri Speciali с путинскими виноделами больше не сотрудничает. "Фактически все экономические и монетарные транзакции с Россией остановлены, в связи с этим мы больше не поставляем нашу продукцию в Россию, в том числе компании "Дивноморье", - сообщили DW в главном офисе Vetri Speciali в городе Тренто.

А укупоривать чем?

Тара, однако - еще не самая большая проблема кремлевских виноделов. Летом прошлого года вступил в силу очередной пакет санкций ЕС. В Россию, в частности, запретили ввозить классические пробки из пробкового дуба. "На нашем производстве используются натуральные неотбеленные пробки высочайшего класса А. Для их создания сначала собирается кора с деревьев пробкового дуба, минимальный возраст которых 52 года, затем происходит сортировка по качеству", - с гордостью рассказывали производители "Усадьба Дивноморское" у себя в Instagram незадолго до того, как Владимир Путин отдал приказ на военное вторжение в Украину. Вино, производящееся по соседству с "Дворцом Путина" укупоривается "только лучшей пробкой от ведущих поставщиков", уверяли они. Проблема лишь в том, что все ведущие поставщики - компании из стран ЕС.

"С начала войны в Украине наша компания полностью прекратила экспорт в Россию, также как и любые инвестиции в эту страну", - сообщил в ответ на запрос DW представитель Corticeira Amorim - мирового лидера по изготовлению изделий из натурального пробкового дуба. В Португалии сосредоточено 70 процентов мирового производства этой продукции, на втором месте с долей менее 10 процентов - Испания. Как показывает анализ таможенных деклараций, доступных в базе коммерческой информации ImportGenius, и "Абрау-Дюрсо", и "Усадьба Дивноморское" укупоривались именно пробками от Corticeira Amorim.

Для производителей вина, которое претендует на категорию "премиум", натуральная пробка - неотъемлемый атрибут, объяснил в беседе с DW Утс Граафманн (Utz Graafmann), издатель известного немецкого винного лексикона Wein.Plus. "Это традиция. Технически можно заменить пробку на синтетическую или на закрутку. Но производители часто не могут на это решиться, боясь, что их вино будет ассоциироваться с дешевым", - отмечает специалист.

Кроме того, натуральная пробка незаменима, подчеркивает Граафманн, если вино после выдержки в бочке продолжает дозревать в бутылке. Ведь именно качественная натуральная пробка обеспечивает ограниченный, но равномерный приток кислорода в бутылку.

На что попало не заменишь

Таким образом, эмбарго на натуральную пробку из средиземноморских стран ЕС стало для российских производителей "элитных вин" серьезной проблемой. Дело в том, что даже пробка, например, из Турции или Туниса не может рассматриваться как альтернатива, если претендуешь на премиум-качество, говорит Утс Граафманн. "При использовании пробки из натурального пробкового дерева есть риск того, что вино будет испорчено привкусом трихлоранизола", - объясняет эксперт.

Португальская пробковая кора. Чем попало не заменишь. Фото: C. Kaiser/blickwinkel/picture alliance

Трихлоранизол (ТХА) может появиться в коре дуба из-за взаимодействия грибков с остатками химических удобрений или инсектицидов в почве. "В минувшие десять лет ведущие производители приложили немалые усилия для того, чтобы исключить загрязнение трихлоранизолом. Благодаря этому они обеспечили себе доверие клиентов, которым важно гарантировать качество", - уточняет немецкий специалист.

В Кремль через Турцию

Чтобы Владимиру Путину или другим ценителям элитного российского вина не попалась бутылка вина с привкусом грибка и химии, его доверенным виноделам приходится крутиться. Как показал анализ данных таможни из базы ImportGenius, начиная с июля 2022 года, когда вступило в силу эмбарго ЕС, ЗАО "Абрау-Дюрсо" продолжило импортировать пробки португальской компании Amorim, но не напрямую, а через Турцию. Отправителем в таможенных декларациях значится не поставщик Amorim Cork S.A., как это было до введения санкций, а турецкая логистическая компания MEPLINE LOJISTIK, доставляющая товар из Стамбула.

Актуальных данных таможни за 2023 год в базе ImportGenius пока нет. В ЗАО "Абрау-Дюрсо" не ответили на отправленные по электронной почте вопросы, в том числе о том, продолжаются ли поставки в обход санкций через Турцию по сей день. Связаться с производителями "Усадьбы Дивноморское" невозможно: на фирменном сайте в разделе "Контакты" указаны лишь телефоны Торгового дома "Абрау-Дюрсо". Таким образом, DW не удалось уточнить у кремлевских виноделов, как они планируют решить проблемы с санкциями ЕС и не сказались ли ограничения на качестве продукции.

Португальцы "примут дополнительные меры"

В свою очередь, в компании Amorim уверяют, что ничего не знают о поставках в России через Турцию. "Мы сообщили нашим бывшим клиентам в России, что не хотим далее поставлять им нашу продукцию в связи с вторжением России в Украину", - подчеркнули в португальской компании. В ответ на уточняющие вопросы DW о контроле за цепочкой поставок представитель Corticeira Amorim заверил, что компания, с учетом информации о поставках через Турцию, "рассматривает принятие дополнительных мер проверки добросовестности контрагентов (due diligence), чтобы снизить риск поставок компаниям, используемым для обхода санкций ЕС против России".

В случае нарушения санкций Евросоюза поставщикам грозит штраф от 10 тысяч евро. Еврокомиссия в прошлом году внесла на рассмотрение ЕС предложение увеличить минимальный штраф до 5% от годового оборота компании, а также сделать обход санкций до уголовно наказуемым.

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