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Конференция СОР28 призывает к отказу от ископаемого топлива

Евгений Жуков
13 декабря 2023 г.

Впервые на климатической конференции ООН прозвучал призыв отказаться от ископаемого топлива в энергосистемах. Однако в итоговом документе COP28 не прописан четко поэтапный отказ от использования угля, нефти и газа.

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Экоактивисты призывают к поэтапному отказу от ископаемого топлива во время климатической конференции ООН COP28.
Экоактивисты призывают к поэтапному отказу от ископаемого топлива во время климатической конференции ООН COP28.Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

После двух недель напряженных переговоров о возможном отказе от ископаемых источников энергии участники Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28) в Дубае согласовали в среду, 13 декабря, новый, компромиссный текст итогового заявления, подготовленный организаторами - Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, документ призывает к "справедливому, упорядоченному и сбалансированному переходу от использования ископаемого топлива в энергетических системах", с тем чтобы к 2050 году свести на ноль их "чистое" (нетто-) потребление.

Таким образом, впервые за три десятилетия проведения климатических конференций ООН (COP) мировое сообщество призывает отказаться от ископаемого топлива. Однако в 21-страничном документе не говорится четко о поэтапном отказе от угля, нефти и газа ("Phase out"), которого добиваются многие страны-участницы.

Утроить мощности возобновляемых источников энергии

В проекте заявления также предполагается утроить к 2030 году глобальные мощности возобновляемых источников энергии, активизировать усилия по сокращению потребления угля и ускорить развитие таких технологий, как улавливание и хранение углерода.

Переход от ископаемых энергоносителей к возобновляемым назван в документе одной из нескольких мер по сокращению выбросов парниковых газов, имеющих целью остановить глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. В настоящее время на ископаемое топливо приходится около 80 процентов мирового энергоснабжения.

Конференцию продлевали из-за разногласий по итоговому документу

Предыдущий проект итогового документа вызвал среди участников конференции разногласия, связанные с тем, что они по-разному относятся к закреплению обязательства добиваться полного отказа от ископаемых источников энергии, то есть угля, нефти и газа. На принятии этого решения настаивают, в первую очередь, Германия, Евросоюз и США. Против выступают, среди прочих, страны - члены ОПЕК Саудовская Аравия и Россия. Из-за того, что ряд участников не поддержали итоговое заявление без решения об отказе от ископаемых источников энергии, конференция не завершилась, как планировалось 12 декабря, а была продлена еще на день.

После того как представители стран - участников COP28 согласовали документ, отдельным странам предстоит реализовать соглашение на национальном уровне.

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