У добывающих нефть и газ стран нет плана "зеленого перехода"

Лишь 3 процента стран, добывающих нефть и газ, приняли конкретные планы по отказу от добычи ископаемых энергоносителей и переходу на "зеленые" источники энергии. Об этом говорится в исследовании Net Zero Tracker, представленном международной командой ученых на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае в понедельник, 4 декабря.

Аналогичный показатель среди стран, добывающих уголь, составляет 13 процентов. Большинство стран, добывающих ископаемые энергоносители, до сих пор не представили никаких планов по полному отказу от добычи. Анализ проводился только в отношении стран, которые заявили о своем принципиальном стремлении достичь нулевого уровня выбросов CO2 в атмосферу.

Профессор: Без конкретных обязательств не удастся достичь климатических целей

В качестве положительного примера авторы исследования приводят, среди прочего, Испанию, власти которой закрепили в национальном законодательстве цели по переходу на возобновляемые источники энергии.

Авторы исследования подчеркивают, что без постепенного сокращения добычи и использования ископаемых энергоносителей невозможно достичь глобальных целей по ограничению изменений климата. Обещания стремиться к климатической нейтральности без четких обязательств по отказу от ископаемых энергоносителей бесполезны, уверен один из авторов исследования, профессор Оксфордского университета Томас Хейл.

Саудовская Аравия, РФ и Ирак выступают против отказа от угля, нефти и газа

Между тем, глава экологической организации Destination Zero Кэтрин Абрю накануне заявила, что Саудовская Аравия, Россия и Ирак выступают против того, чтобы международное сообщество приняло решение о полном отказе от использования угля, нефти и газа и открыто выразили свое несогласие на в Дубае. По ее словам, тот факт, что основное внимание участников СОР28 направлено на постепенный отказ от ископаемых видов топлива, к которому призывают более 100 государств, вызвал критику и со стороны главы американской нефтегазовой компании ExxonMobil Даррена Вудса. Это, как отметила она, прежде всего означает, что представителей и лоббистов отрасли нельзя допускать на климатические конференции ООН.

Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал одним из самых спорных вопросов на конференции в Дубае. ОАЭ и ряд других стран хотят и дальше полагаться на ископаемые источники энергии и использовать такие технологии, как улавливание и хранение углекислого газа. Однако эксперты оценивают их как противоречивые с научной точки зрения, очень дорогие и непригодные для использования в больших масштабах в ближайшее время. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уверен, что только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия. "Наука однозначно говорит: предел на уровне 1,5 градуса реален, только если мы в конечном счете перестанем сжигать все ископаемое топливо", - подчеркнул он.

Смотрите также: