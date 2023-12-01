Генсек ООН призвал к отказу от ископаемых источников энергии

"Мы не сможем спасти горящую планету, используя пожарный шланг из ископаемых источников энергии", - заявил Гутерриш на конференции ООН по климату в Дубае.

Мир должен полностью отказаться от ископаемых источников энергии. С таким призывом в пятницу, 1 декабря, выступил генсек ООН Антониу Гутерриш в Дубае наКонференции ООН по вопросам изменения климата (COP28).

"Мы не сможем спасти горящую планету, используя пожарный шланг из ископаемых источников энергии", - подчеркнул Гутерриш. По его словам, огранить повышение температуры на планете 1,5 градуса удастся, только если перейти на возобновляемые источники энергии, ведь "на кону стоит ничто иное, как судьба человечества".

Чтобы добиться этой цели, правительствам необходимо создать соответствующие правовые рамки, поддержать обложение налогами производства с выбросами парниковых газов и остановить субсидирование экономики, основанной на ископаемых источниках энергии, заявил Антониу Гутерриш.

Председатель конференции по климату Султан Ахмед аль-Джабер, сам глава государственной нефтяной компании в Объединенных Арабских Эмиратах, признал, что роль ископаемого топлива должна быть пересмотрена. В первоначальном тексте переговоров, который был обнародован в Дубае, предлагается "сократить" использование ископаемого топлива или "отказаться" от него, указывает агентство AFP.

В Конференции ООН по вопросам изменения климата, проходящей в Дубае, примут участие более 140 глав государств и правительств. Германию на мероприятии представляет канцлер страны Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Смотрите также: