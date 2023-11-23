Страны Персидского залива: как прожить без доходов от нефти

До сих пор запасы ископаемых видов топлива, таких как нефть и газ, были гарантией богатства стран Персидского залива. Однако с глобальным переходом на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) региону могут грозить экономические проблемы. Поэтому страны Персидского залива начинают отказываться от углеводородов. В Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре сегодня строятся электростанции с использованием ВИЭ, являющиеся одними из крупнейших в мире.

Например, в Катаре в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года была построена солнечная электростанция (СЭС), которая будет покрывать 10 процентов потребностей страны в электроэнергии. В Саудовской Аравии возводится город в пустыне, который будет использовать исключительно ВИЭ. А в ОАЭ, где в этом году будет проходить конференция ООН по изменению климата, монтируют, как утверждается, крупнейшую в мире СЭС.

Солнечная электростанция в эмирате Абу-Даби - здесь находится штаб-квартира Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa

Подобные проекты призваны помочь в достижении климатических целей, которые страны региона ставят перед собой. Саудовская Аравия хочет к 2030 году производить 50 процентов электроэнергии из возобновляемых источников, а в ОАЭ этот показатель должен составить 44 процента к 2050 году.

Однако сегодня и ОАЭ, и Саудовская Аравия - наряду с их соседями в Персидском заливе - входят в число 15 государств с самым высоким уровнем выбросов CO2 на душу населения. Наихудший показатель у Катара, в котором на одного человека приходится 35,59 т CO2. Для сравнения: в ФРГ он составляет 8,09 т.

Дома - энергия из возобновляемых источников, нефть и газ - на экспорт

Однако переход на ВИЭ осуществляется в регионе не только из-за заботы об окружающей среде. По мнению Мохаммада Аль-Саиди, профессора Центра устойчивого развития Катарского университета, одним из главных мотивов является желание высвободить запасы ископаемого топлива для экспорта и тем самым получить максимальную прибыль.

При этом ожидается, что спрос на нефть в мире будет расти примерно до 2040 года - несмотря на все последствия климатического кризиса с его повышением температуры и экстремальными погодными явлениями, которые становятся все более частыми.

Ожтдается, что спрос на нефть в мире будет расти до 2040 года Фото: ALI HAIDER/EPA/picture alliance / dpa

Еще одной важной причиной постепенного перевода экономики стран Персидского залива на ВИЭ является привлечение международных инвестиций и поддержание хорошего имиджа в мировом сообществе. "Потому что имидж - это деньги", - отметил в интервью DW Аль-Саиди.

Климатический кризис сильно бьет по странам Персидского залива

Хотя продолжение экспорта нефти наполняет казну государств региона, оно одновременно может поставить под угрозу их существование. Поскольку большинство стран мира продолжают сжигать добываемое в Персидском заливе ископаемое топливо, глобальная температура будет продолжать расти. Ее рост на 1,5 градуса Цельсия к 2050 году, вероятно, будет означать повышение температуры на четыре градуса в государствах Персидского залива. При этом средние температуры тут уже намного выше, чем в остальном мире. Наблюдаются пики, превышающие 50 градусов Цельсия.

Согласно некоторым сценариям изменения климата, средняя максимальная летняя температура в большинстве стран региона может превысить уровень, при котором возможно выживание человека. Глобальное потепление также приведет к усилению пыльных бур, а прибрежные районы могут пострадать от повышения уровня моря.

Страны Персидского залива сосредоточились на улавливании и хранении CO2

Стремясь продолжить экспорт углеводородов и в то же время ограничить климатические риски, страны региона уделяют особое внимание технологиям улавливания и хранения углерода (УХУ). Этот процесс позволяет изолировать выбросы CO2 от атмосферы и хранить их под землей или использовать для производства других продуктов. Долгое время он считался заветной целью для нефтедобытчиков, поскольку теоретически позволяет сжигать ископаемое топливо, не усугубляя изменения климата.

Однако десятилетия исследований пока не привели к появлению решений, которые можно было бы применять быстро и в достаточном масштабе. На данный момент с помощью этой технологии компенсировано менее 0,1% (43 млн т) мировых выбросов CO2. По оценкам агентства Bloomberg, к 2030 году показатель составит лишь полпроцента.

Тем не менее данная технология будет широко обсуждаться на глобальном климатическом саммите COP28 в ОАЭ в этом году. Председательствующий на COP28 министр промышленности ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер в одном из своих выступлений призвал уделить больше внимания улавливанию и хранению углерода.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) также предупредила, что без применения технологий УХУ глобальное потепление не может быть ограничено в предалах 1,5 градуса. Однако ЕС и другие страны пока выступают против такого подхода. По их мнению, меры по защите климата должны быть направлены на постепенный отказ от ископаемого топлива, а не на технологии снижения выбросов.

Диверсифицировать экономику

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что снижение спроса на нефть может подорвать благосостояние региона всего за 15 лет, поэтому страны Персидского залива ищут альтернативные источники дохода. Саудовская Аравия уделяет особое внимание производству экологически чистого водорода и совместно с ОАЭ строит завод по производству алюминия, который будет работать на ВИЭ. А также начинает использовать свои углеводороды, также являющиеся источниками вредных парниковых газов, для выпуска пластмасс и в нефтехимической промышленности.

В странах Персидского залива квадратный метр земли, оборудованный солнечными батареями, может давать в год столько же энергии, сколько 1,1 барреля нефти Фото: HASSAN AMMAR/AFP via Getty Images

Экспорт электроэнергии, выработанной с помощью солнечных батарей, также рассматривается как одна из важнейших возможностей. В государствах Персидского залива каждый квадратный метр земли, оборудованный солнечными панелями, может давать в год столько же энергии, сколько 1,1 барреля нефти. Другие страны региона пытаются копировать модель эмирата Дубай, где экспорт ископаемого топлива приносит лишь около пяти процентов доходов. Основную их часть приносят туризма, богатые иммигранты и инвесторы, поясняет Аль-Саиди.

Оман, очевидно, быстрее других его соседей в Персидского заливе снижает зависимость от ископаемого топлива. В 2017 году доля добычи нефти в ВВП Омана все еще составляла 39 процентов, но к 2040 году ее планируется сократить до 8,4 процента. В будущем экономика страны будет ориентирована на туризм, логистику и производство.

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