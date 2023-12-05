Эр-Рияд блокирует резолюцию об отказе от ископаемого топлива

На климатической конференции COP28 в Дубае опубликован проект резолюции с различными вариантами решений по отказу от нефти, газа и угля. Саудовская Аравия заявила, что не согласна с требованиями "зеленого перехода".

На проходящей в Дубае 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) по-прежнему остается под вопросом принятие решения о глобальном отказе от добычи и использования ископаемых энергоносителей в будущем. Распространенный во вторник, 5 декабря, проект итоговой резолюции двухнедельной климатической конференции ООН содержит различные варианты будущего. В одном из них вообще не упоминается тема глобального "зеленого перехода", отмечает AFP.

Саудовская Аравия выступила против принятия решения об отказе от ископаемых видов топлива. Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил в интервью Bloomberg, что его страна "абсолютно" не согласна с требованиями ряда стран на конференции и не одобрит резолюцию с обязательствами по отказу от нефти, газа и угля.

Для принятия решений на климатической конференции необходимо единогласное одобрение, при этом воздержавшиеся страны считаются согласившимися.

Несколько версий резолюции

Вариант, предполагающий наиболее масштабные преобразования, включает призыв к "упорядоченному и справедливому отказу от ископаемого топлива". Еще одна версия итоговой резолюции содержит призыв "ускорить усилия по отказу от ископаемых видов энергоносителей, если не появятся возможности для удаления выбросов из атмосферы, и быстро сократить их использование для достижения углеродной нейтральности в энергетической системе примерно к середине столетия или раньше".

Кроме того, проект итогового документа содержит различные варианты текста, касающегося дальнейшего использования угля, которые варьируются от запрета до конца текущего десятилетия угольных электростанций, осуществляющих выбросы CO2 в атмосферу, и запрета строительства новых угольных электростанций до сокращения использования таких станций на 75 процентов к 2030 году в сравнении с 2019 годом. Кроме того, не исключается полное отсутствие пункта про угольные электростанции в итоговой декларации.

Подтверждается цель сдержать потепление на уровне 1,5 градуса

Проект итогового документа также содержит требование утроить к 2030 году мощности по выработке энергии из возобновляемых источников и увеличить ежегодный прогресс в области эффективного использования энергии с 2 до 4,1 процента. При этом данный раздел помечен как необязательный.

В 24-страничном документе "подчеркивается" и "подтверждается" цель по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса, а также выражается обеспокоенность в связи с новыми температурными рекордами на планете и все более очевидными последствиями потепления климата. Кроме того, в проекте резолюции отмечается, что основой для дальнейших мер должны стать научные выводы. Проект документа будет обсуждаться в рамках заседаний на уровне министров с 8 декабря.

Германия хочет добиться глобального отказа от угля, нефти и газа

Несмотря на сопротивление многих стран, правительство Германии хочет добиться принятия в Дубае решения о глобальном отказе от ископаемых видов топлива. "Наша цель ясна: будущее принадлежит возобновляемым источникам энергии. Здесь, на COP28 должен стать осязаемым конец эры ископаемых источников энергии", - заявила спецуполномоченная правительства Германии по климату Дженнифер Морган (Jennifer Morgan).

В свою очередь госсекретарь в федеральном министерстве экономического сотрудничества Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) заявил, что для достижения целей по защите климата необходим отказ от ископаемого топлива. "Разумеется, нам необходимо от этого отказаться, и притом как можно скорее", - подчеркнул он.

Отказ от ископаемого топлива - самый спорный вопрос COP28

Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал одним из самых спорных вопросов на конференции в Дубае, в которой участвуют 97 тысяч представителей почти 200 стран. ОАЭ и ряд других стран хотят и дальше полагаться на ископаемые источники энергии и использовать такие технологии, как улавливание и хранение углекислого газа. Однако эксперты оценивают их как противоречивые с научной точки зрения, очень дорогие и непригодные для использования в больших масштабах в ближайшее время.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уверен, что только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия. "Наука однозначно говорит: предел на уровне 1,5 градуса реален, только если мы в конечном счете перестанем сжигать все ископаемое топливо", - подчеркнул он. Конференция COP28 завершится 12 декабря.

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