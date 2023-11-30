Суд обязал правительство ФРГ достичь целей по защите климата

Правительство Германии обязано незамедлительно согласовать программы сокращения выбросов парниковых газов в таких секторах, как транспорт и строительство зданий. Такое решение вынес в четверг, 30 ноября, Высший административный суд Берлина - Бранденбурга (OVG) по иску экологических организаций BUND и Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Как пояснила председательствующая судья Ариане Холле (Ariane Holle), эти меры призваны обеспечить достижение целей по соблюдению ежегодных норм выбросов парниковых газов с 2024 по 2030 годы.

Обоснование решения суда

Как указал суд в обосновании своего решения, Федеральное агентство по охране окружающей среды установило, что уровни выбросов для обоих секторов на 2021 и 2022 годы превысили допустимые годовые показатели. В подобной ситуации, согласно закону о защите климата, соответствующие федеральные министерства должны представить программы немедленных действий. Такие программы помогают обеспечить соблюдение норм годовых выбросов парниковых газов. В свою очередь правительство ФРГ обязано согласовать меры, а те должны быть приняты "в кратчайшие сроки". В июле 2022 года министерства представили срочные программы действий для улучшения ситуации с парниковыми выбросами. Однако федеральное правительство не приняло решения по ним, указывает суд.

4 октября 2023 года правительство ФРГ согласовало программу по защите климата. Однако она не отвечала критериям срочной программы действий, поскольку представляла собой проверку соответствия экологическим целям в различных секторах экономики на период до 2030 года, пояснил суд.

Реакция защитников природы на решение суда

В Deutsche Umwelthilfe после оглашения решения суда призвали правительство Германии срочно принять меры для модернизации зданий школ и детсадов, улучшающие их экологичность, а также ввести ограничение скорости на автобанах.

В свою очередь глава Немецкого общества защиты природы (DNR) Кай Ниберт (Kai Niebert), подчеркнул, что решение Высшего административного суда Берлина - Бранденбурга свидетельствует о том, что правительство Германии с его программой по защите климата "нарушает закон о защите климата и ставит под угрозу свободу будущих поколений".

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