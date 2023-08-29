Почему немцы так недовольны правительством канцлера Шольца?

Почти три четверти жителей Германии негативно оценивают работу правящей в стране трехпартийной коалиции, возглаемой канцлером от СДПГ Олафом Шольцем. В чем причина? Анализ DW.

Правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) отработало без малого половину отпущенного ему по законодательству срока. Промежуточный итог - неутешительный. На выборах в сентябре 2021 года три партии, сформировавшие по их результатам так называемую "светофорную коалицию", собрали в сумме 52% голосов. Теперь, два года спустя, суммарный рейтинг ("красных") социал-демократов, ("желтых") либералов и партии "зеленых" опустился до 39%. Это означает, что на полпути правящая коалиция растеряла четверть своих избирателей.

В чем причина недовольства немцев своим правительством? И почему снижение рейтинга правящих партий не сопровождается ростом популярности главной оппозиционной силы - консерваторов из блока ХДС/ХСС?

Что показывают опросы

Самый свежий опрос проводил по заказу информационного агентства dpa социологический институт YouGov. Результаты его для немецкого правительства беспощадные.

73% опрошенных разочарованы работой "светофорного" правительства, 68% считают, что кабинет Шольца неспособен решить насущные проблемы страны. В возможность переизбрания этой коалиции на следующих очередных выборах в 2025 году верят только 18%. При этом, правда, только 35% полагают, что правящая коалиция развалится досрочно, 45% думают, что она протянет еще два года.

Канцлер не на своем месте?

Особенно недовольны немцы своим канцлером. 66% говорят, что Шольц работает плохо. Деятельность вице-канцлера, "зеленого" министра экономики и защиты климата Роберта Хабека (Robert Habeck) негативно оценивают 63% опрошенных, министра финансов, либерала Кристиана Линднера (Christian Lindner) - 57%, "зеленой" главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) - 52%.

Борис Писториус у военных альпинистов бундесвера в Баварии Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Исключение составляет разве что министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius). Более половины опрошенных (52%) считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Не исключено, однако, что Писториус просто очень хорошо смотрится на фоне его невезучей предшественницы во главе Минобороны Кристины Ламбрехт (Christine Lambrecht), ушедшей в отставку на волне острой критики в ее адрес.

Ностальгия по Меркель

Аналогичные цифры демонстрируют и опросы других немецких социологических институтов. Так, исследование Insa показало, что только 15% жителей Германии говорят, что действующее правительство лучше прежнего. А 49% считают, что лучше работало предыдущее правительство "большой коалиции", которое возглавляла канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel).

Распри в правительстве снижают его рейтинг

Комментаторы немецких СМИ склонны объяснять плачевный рейтинг правительства Шольца острыми противоречиями между входящими в него партиями. И в самом деле. У социал-демократов одна повестка, преимущественно социальная. У "зеленых" - левоклиматическая. У рыночников-либералов - ориентация на поддержку бизнеса. Объективные идеологические разногласия порой оборачиваются публичными распрями между членами кабинета министров.

Кристиан Линднер и Лиза Паус договорились только с четвертой попытки Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Самый последний пример - конфликт между министрами финансов Кристианом Линднером и по делам семьи Лизой Паус (Lisa Paus) из партии "зеленых". Паус на протяжении нескольких недель блокировала продвигаемый Линднером законопроект, предусматривающий некоторые налоговые льготы для предпринимателей, требуя от Минфина резко повысить бюджетные расходы на поддержку малоимущих семей с детьми. Урегулировать конфликт удалось только в ходе четвертого раунда переговоров между двумя министрами при посредничестве канцлера в ночь на понедельник, 28 августа.

А в первой половине этого года министр финансов несколько месяцев конфликтовал с министром экономики и защиты климата Хабеком, который пытался продавить закон, нацеленный на сокращение выбросов парниковых газов жилым фондом Германии. Этот законопроект вызвал в немецком обществе резкое отторжение.

Многие расценили его как догматическую попытку заставить жителей Германии заменить имеющиеся у них системы отопления, работающие на газе, мазуте или древесных гранулах, на дорогостоящие и не всегда эффективные, но экологически безупречные тепловые насосы. Благодаря вмешательству Линднера законопроект был внесен в бундестаг с существенными поправками.

У "зеленых" самый верный электорат

Ответственность за распри внутри правительства немцы возлагают главным образом на его "зеленых" членов. Так думают, согласно опросу YouGov, 40% респондентов. Либералов винят в этом 23%, социал-демократов - 10%.

Но вот ведь парадокс: при этом рейтинг именно "зеленых" (14%) остается почти на уровне результата этой партии на федеральных выборах 2021 года, когда за них отдали голоса 14,8% избирателей. Очевидно, "зеленый" электорат - самый верный и надежный. А вот ряды сторонников социал-демократов и либералов быстро редеют. У СДПГ от полученных на прошлых выборах 25,7% сейчас осталось 18%, а у либералов - от 11,5% только 7%.

У "зеленых" - самые верные избиратели Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Можно было бы ожидать, что разочарованные политикой "светофора" перейдут в лагерь симпатизирующих консервативной оппозиции - той партии, которая (как считается, успешно) правила Германией предыдущие 16 лет. Но этого не происходит. Рейтинг ХДС/ХСС (27%) хоть чуть и поднялся по сравнению с результатом 2021 года (24,1%), но только 11% немцев считают, что консерваторы под руководством их нынешнего лидера Фридриха Мерца (Friedrich Merz) способны решить проблемы страны.

Оборотная сторона политического консенсуса

Причина, скорее всего, в том, что по целому ряду вопросов внутренней, внешней и социальной политики - будь то проблемы нелегальной миграции, война России с Украиной, отношение к ЕС, отказ от атомной энергетики, гендерное равноправие, евро, защита климата или всевозможных меньшинств - позиции и риторика правящих и системных оппозиционных партий не расходятся принципиально.

АдГ празднует очередной успех на выборах Фото: picture-alliance/dpa/F. Molter

Причем тон, как правило, задают именно "зеленые". Они хоть и не имеют массовой поддержки немецких избирателей, но сумели сделать свою повестку мейнстримом в преимущественно леволиберальных немецких СМИ и интеллектуальной элите.

А "не в ногу" с ним идет только одна из представленных в парламенте партий - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее рейтинг по сравнению с результатом на выборах 2021 года (10,3%) удвоился до 21%. Эта партия-фрондер, как считают ее критики, не предлагает разумных альтернатив в решении тех или иных проблем, но подчеркнутая неполиткорректность импонирует многим избирателям, разочарованным однообразием системной политической кухни и государственным патернализмом.

Взгляд на Германию со стороны, но не издалека

"В немецкой политике идет брожение, - пишет в этой связи швейцарская Neue Zürcher Zeitung. - Взлет АдГ это только симптом, собственно причина в другом. Гражданам надоела все сильнее определяющая их жизнь смесь запретов и моральных предписаний". На взгляд NZZ (со стороны, но не издалека), немецкое общество стало напоминать "воспитательное учреждение, обитателей которого учат, на какой машине им ездить, каким отоплением пользоваться, как корректно говорить".

Большинство же немцев, отмечает швейцарская газета, выступает против отказа от атомной энергетики, против запрета на машины с двигателями внутреннего сгорания и прежних систем отопления, против уродования немецкого языка гендерными звездочками.

"Если раньше околополитическое пространство - от профсоюзов до церкви - контролировали ХДС и СДПГ, то теперь культурную гегемонию захватили "зеленые", - констатирует NZZ. - Евангелические церковные дни более не отличаются от "зеленых" съездов: тот же высокий моральный тон, та же вера в конец света. Не ясно только, что наступит раньше - Судный день или коллапс климата".

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