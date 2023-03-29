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Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

В ЕС запретили выпуск авто на бензине и дизеле с 2035 года

Александра Иванова
55 мин. назад

С 2035 года в ЕС не будут выпускать и регистрировать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания - за исключением заправляемых синтетическим топливом. Такое решение принял Совет министров ЕС.

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Выпуск и регистрация новых автомобилей, заправляемых бензином или дизельным топливом, в Евросоюзе с 2035 года будут невозможны. Соответствующий запрет был принят Советом министров ЕС в Брюсселе во вторник, 28 марта, после того, как Германия после нескольких недель консультаций согласилась поддержать эту инициативу. 

При этом Берлин настоял на исключении для автомобилей на углеродно-нейтральном синтетическом топливе (e-fuel): такиеавтомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему можно будет регистрировать.

Реакции на запрет регистрации авто с ДВС

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс приветствовал договоренность, назвав ее "важным шагом в направлении свободной от вредных выбросов мобильности". В свою очередь министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) заявила, что благодаря этому шагу "автомобильная промышленность получит необходимую уверенность в планировании". При этом она подчеркнула преимущества электромобилей перед машинами, которые заправляют синтетическим топливом.

А министр транспорта Германии Фолькер Висснг (Volker Wissing) сообщил, что рад тому, что было найдено "технологически нейтральное решение". Он добавил, что оно стало важным сигналом для рынка о том, что нужно расширять соответствующие производственные мощности.

Представители автоиндустрии также приветствовали достижение компромисса. "Наша отрасль приветствует уверенность в планировании, которую дает сегодняшняя веха", - заявили в пресс-службе европейского объединения автопроизводителей Acea. Нейтральный с точки зрения технологий подход - это лучший способ достигнуть климатические цели, добавили в организации.

Переговорщики со стороны стран-членов ЕС и Европарламента в конце октября 2022 года приняли решение, что с 2035 года в Евросоюзе можно будет регистрировать только автомобили, которые не производят вредных выбросов. Однако правительство ФРГ выставило дополнительные условия, из-за чего официальное согласование договоренности затянулось на несколько недель. 28 марта благодаря поддержке Германии необходимое большинство голосов было получено. Против инициативы проголосовала лишь Польша. Италия, Румыния и Болгария воздержались.

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