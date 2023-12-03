РФ, Ирак и саудовцы против отказа от ископаемого топлива

Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа - один из самых спорных вопросов на климатической конференции ООН в Дубае. Ряд стран хотят продолжать использовать ископаемые источники энергии.

Саудовская Аравия, Россия и Ирак выступают против того, чтобы международное сообщество приняло решение о полном отказе от использования угля, нефти и газа. Эти страны открыто выразили свое несогласие на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, сообщила в воскресенье, 3 декабря, основатель и исполнительный директор экологической организации Destination Zero Кэтрин Абрю. Информацию также подтвердил немецкому агентству dpa источник в другой неправительственной организации.

По словам Абрю, тот факт, что основное внимание участников СОР28 направлено на постепенный отказ от ископаемых видов топлива, к которому призывают более 100 государств, вызвал критику и со стороны главы американской нефтегазовой компании ExxonMobil Даррена Вудса. Это, как отметила она, прежде всего означает, что представителей и лоббистов отрасли нельзя допускать на климатические конференции ООН.

Председатель СОР28: Отказ от угля и нефти "вернет мир в пещеры"

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер, назначенный председателем СОР28, ранее высказал сомнения, что отказ от ископаемого топлива сдержит глобальное потепление. "Нет каких-либо научных данных или сценариев, которые говорили бы о том, что поэтапный отказ от ископаемого топлива поможет достичь цели в 1,5 градуса", - приводит его слова британская газета The Guardian .

"Покажите мне план постепенного отказа от ископаемого топлива, который позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, если только вы не хотите вернуть мир обратно в пещеры, - заявил аль-Джабер, общаясь с представителями экологических движений в ноябре. В то же время он назвал неизбежным сокращение использования ископаемого топлива. - Но мы должны относиться к этому по-настоящему серьезно и прагматично", - сказал министр.

Генсек ООН настаивает на полном отказе от ископаемого топлива

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уверен, что только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия. "Наука однозначно говорит: предел на уровне 1,5 градуса реален, только если мы в конечном счете перестанем сжигать все ископаемое топливо", - сказал он, обращаясь к участникам СОР28 в пятницу, 1 декабря.

Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал одним из самых спорных вопросов в Дубае, отмечает dpa. ОАЭ и ряд других стран хотят и дальше полагаться на ископаемые источники энергии и использовать такие технологии, как улавливание и хранение углекислого газа. Однако эксперты оценивают их как противоречивые с научной точки зрения, очень дорогие и непригодные для использования в больших масштабах в ближайшее время.

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