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COP28 продлили из-за споров об итоговом документе

Александра Иванова
12 декабря 2023 г.

Германия, США и ЕС - среди участников Конференции ООН по климату, не поддержавших итоговое заявление без решения об отказе от ископаемых источников энергии.

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Эмблема конференции по климату в Дубае
Фото: THOMAS MUKOYA/REUTERS

Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP28) будет продлена в связи с тем, что ее участники не смогли согласовать итоговое заявление, сообщают мировые агентства во вторник, 12 декабря, - день, когда планировалось завершить мероприятие.

Основным пунктом разногласий является отношение участников конференции к закреплению в итоговом документе обязательства добиваться полного отказа от ископаемых источников энергии, то есть угля, нефти и газа. На принятии этого решения настаивают, в первую очередь, Германия, Евросоюз и США. Против выступают, среди прочих, страны - члены ОПЕК Саудовская Аравия и Россия.

В начале конференции генсек ООН Антониу Гутерриш призывал ее участников принять решение о полном отказе от ископаемых энергоносителей. Однако ряд нефтедобывающих стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравияи Россия, не поддержали эту инициативу. В насчитывающем 21 страницу проекте итогового заявления COP28, по данным СМИ, не прописано конкретное решение о полном отказе от угля, нефти и газа. Вместо этого там содержится расплывчатый призыв ограничивать их использование.

Разочарование сторонников решительных мер по защите климата

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на COP28 в Дубае
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на COP28 в ДубаеФото: Sebastian Rau/photothek/picture alliance

"Вызывающим разочарование" и "неприемлемым" назвала этот документ министр иностранных дел Германии, член партии "зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Мы не можем поддержать этот текст", - констатировала она.

Аналогичную критику выразил представитель США Джон Керри. "Язык, которым в тексте договора говорят об ископаемых источниках энергии, не выдерживает проверки на способность достичь цели по ограничению глобального потепления уровнем в 1,5 градуса", - заявил он.

Глубокое разочарование выразили и делегации островных государств, которые по оценкам экспертов, могут исчезнуть с лица планеты в результате подъема уровня мирового окена, вызванного потеплением. Так, Джон Силк - представитель тихоокеанского государства Маршалловы острова заявил журналистам: "Мы приехали на конференцию не для того, чтобы подписать свой смертный приговор".

В свою очередь, представительница Саудовской Аравии Нура Алисса подчеркнула, что итоговое решение "должно работать для всех". "Оно должно быть содержательным, должно иметь смысл, чтобы отвечать интересам каждой страны в этом зале, а не одних в ущерб другим", - указала она.

Одной из стран, выступавших за продление работы конференции в Дубае, была Германия. "Для европейской делегации это не проблема. У нас есть время, и мы можем задержаться подольше", - заявила в этой связи глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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