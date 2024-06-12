Восстановление Украины сейчас и потом. Что решили в Берлине

Более 100 соглашений о финансировании проектов по восстановлению Украины было заключено на международной конференции в Берлине. Как она проходила, кто в ней участвовал, а кто не приехал - в репортаже DW.

11 и 12 июня 2024 года Германия совместно с Украиной проводила в Берлине международную конференцию по восстановлению Украины. В мероприятии участвовал и президент Украины Владимир Зеленский. Это был его третий визит в немецкую столицу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. О приезде украинского президента из соображений безопасности до последнего момента не сообщалось, даже в программе конференции речь шла о "главе украинской делегации". По случаю визита президента Зеленского в столице ФРГ были приняты беспрецедентные меры безопасности. В частности, центр Берлина был перекрыт. Нерегулярно ходили даже городские электрички.

Что сказал Зеленский и что пообещал Шольц

Международная конференция по восстановлению Украины проходила в третий раз с начала полномасштабного вторжения России. Мероприятие в Берлине открывали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) . "Ласкаво просимо" - так на украинском языке поприветствовал канцлер Шольц украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским со сцены в Берлине. Началась конференция с обещаний поставок Украине ПВО, ракет и боеприпасов, потому что "лучшее восстановление - это то, которого не потребуется", подчеркнул канцлер Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Берлине Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Далее он обратился к частному бизнесу, ведь одна из задач этой конференции - стимулировать частных инвесторов вкладывать в восстановление Украины. По подсчетам Всемирного банка, Украине на восстановление нужно почти 500 млрд долларов - и часть этих денег должна будет поступить из частного сектора.

А одна из самых срочных задач - восстановление энергетического сектора, который подвергся масштабным обстрелам российской армии, и большая часть инфраструктуры которого требует восстановления. Об этом в своем вступительном слове сказал Владимир Зеленский. "Мы уйдем с этой конференции с миллиардными контрактами на оборону, производство оборудования, поддержку энергоснабжения и строительство модернизированной энергосистемы", - заявил Зеленский.

Выступавшая сразу после него председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине поддержку на сумму 1,9 млрд евро до конца этого месяца, а также выразила надежду, что уже в июле для восстановления страны могут быть доступны дополнительно 1,5 млрд евро - прибыль от замороженных российских активов. "Мы всегда говорили, что Россия ответственная за эти преступления (совершенные во время войны в Украине. - Ред.). Теперь она за это заплатит", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

И фон дер Ляйен, и Шольц говорили о перспективе вступления Украины в ЕС. "Когда мы говорим о восстановлении Украины, мы говорим о восстановлении страны-будущего члена ЕС", - подчеркнул канцлер Германии. А председатель Еврокомиссии отметила, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться уже в этом месяце.

Кто готов инвестировать в Украину во время войны

Параллельно с выступлениями политиков на первом этаже Берлинского международного конгресс-центра ICC, где проходила конференция, развернулась выставка. На ней были расположены стенды как частных, так и государственных украинских компаний, с упором на энергетический сектор, о котором так много говорил президент Зеленский, а также представители украинских регионов.

Глава горадминистрации Виталий Ким и глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Николаев, февраль 2024 Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/photothek

Так, председатель Добротворского поселкового совета Львовской области Тарас Келеберда рассказал DW, что ищет на этой конференции инвесторов и партнеров для развития проекта теплообеспечения своей общины. О заключении конкретных контрактов DW рассказал и Виталий Ким, председатель Николаевской администрации. И все-таки многие готовы инвестировать в Николаев, город вблизи линии фронта, лишь после окончания войны, отмечает он.

Йорис Тотте, представитель бельгийского государственного инвестиционного фонда это подтвердил: Бельгия смотрит пока только на западную Украину. На конференции Тотте искал несколько проектов, в которые правительство Бельгии готово вложить 20 миллионов евро с целью поддержать украинский бизнес для создания рабочих мест и поступления налогов в бюджет Украины. Бельгийский госинвестфонд серьезно оценивает риски вложений в страну, где идет война, и поэтому диверсифицируют инвестиции.

А вот представитель немецкой компании, занимающейся развитием "зеленой" энергетики, Eltec Green Energy Бьерн Хайдрих (Björn Heidrich) рассказал DW о другом способе минимизации рисков: их украинские партнеры строят инфраструктуру для защиты недавно построенных подстанций - настоящие бункеры. "Конечно, риски есть всегда, но мы отдаем себе в этом отчет и принимаем соответствующие меры", - подчеркнул Хайдрих. Их компания была активна в Украине и до войны, и война не поменяла их планы развивать бизнес в стране.

Отставка Найема - что говорят на конференции

Накануне берлинской конференции стало известно об отставке главы Госагентства по восстановлению Украины Мустафы Найема. Он должен был ехать в Берлин, но премьер-министр Денис Шмыгаль не согласовал ему командировку, после чего Найем подал в отставку и раскритиковал правительство по ряду вопросов, связанных с работой его ведомства. Многие в Украине это решение называют политическим.

Отсутствие Найема активно обсуждалось на встречах в рамках конференции, рассказал DW мэр Киева Виталий Кличко. "Наши партнеры действительно удивлены, когда происходят непонятные и необъяснимые отставки тех людей, которые ответственны за очень важный сектор развития Украины", - добавил он.

Ушедший в отставку Мустафа Найем Фото: picture alliance/TASS/dpa/P. Sivkov

Газета Financial Timesco ссылкой на источники даже написала, что уход Найема "подрывает доверие Запада к Украине". Впрочем, на заключительной пресс-конференции ни министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze), ни глава украинской делегации, вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко не прокомментировали это. В ответ на вопрос DW об отставке Найема Шульце заявила: "Мы подготовили эту конференцию совместно с Украиной, она прошла успешно, это выходит за рамки отношений с конкретными людьми, это командная работа".

Более сотни соглашений и конкретные результаты

Всего на полях конференции в Берлине было подписано более ста соглашений - в их числе договоренности между муниципалитетами, контракты о страховании военных рисков и инвестициях в подготовку квалифицированных рабочих. 65% украинских компаний нуждаются в квалифицированной рабочей силе, подчеркнула Свириденко. "Очень важно, что мы возвращаемся домой с конкретными результатами", - сказала она. "Мы действительно перешли в рабочий режим, - подтвердила Свенья Шульце. - И это шаг вперед, потому что Украине нужны не просто красивые заявления, ей действительно нужна поддержка". Следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в 2025 году в Италии.