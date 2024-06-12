США собираются поставить Киеву еще одну систему ПВО Patriot

Первый ЗРК Patriot США предоставили Украине еще полтора года назад. Теперь, по сведениям NYT, Байден принял решение отправить Киеву вторую такую систему ПВО.

Чтобы укрепить защиту Украины от российских авиаударов, президент США Джо Байден хочет предоставить Киеву еще одну систему ПВО Patriot. Как пишет во вторник, 11 июня, газета The New York Times (NYT), цитируя источники в администрации США, глава Белого дома принял это решение на прошлой неделе после ряда встреч с высокопоставленными чиновниками. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался подтвердить эту информацию.

По данным NYT, система Patriot, о которой идет речь, сейчас находится в Польше и в ближайшие дни может быть развернута на фронте в Украине. Это будет вторая такая система ПВО, которую США предоставят Украине. Поставку первой Байден одобрил полтора года назад, когда украинский президент Владимир Зеленский совершил первую с начала полномасштабного российского вторжения поездку в США и выступил с речью перед Конгрессом. Вашингтон также регулярно поставляет Украине ракеты для Patriot.

Германия поставила Украине уже две системы Patriot и обещала третью, в настоящее время украинские солдаты проходят на ней обучение.