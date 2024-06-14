НАТО берет на себя помощь Киеву и борьбу с диверсиями РФ

Поставки вооружений Украине теперь будет координировать НАТО. Там считают, что это ускорит помощь и подстегнет тех, кто не держит слово. Параллельно альянс пытается бороться с диверсиями РФ на своей территории.

Военная помощь Украине от партнеров по НАТО должна координироваться самим альянсом, убежден его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Поэтому он предложил создать для этих целей отдельную миссию. Она не заменит собой формат "Рамштайн" под эгидой США, но будет дополнять и поддерживать его, говорят в штаб-квартире НАТО. В пятницу, 14 июня, министры обороны стран Североатлантического альянса согласовали механизм работы программы, которая называется "Поддержка НАТО в области безопасности и обучения для Украины" - Nato Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Ее официально откроют на июльском саммите в Вашингтоне.

Теперь альянс будет курировать подготовку украинских военных на учебных объектах НАТО, планировать и координировать поставки вооружений Киеву, а также управлять передачей и ремонтом техники. Штаб-квартира миссии разместится в немецком Висбадене, а ее логистические узлы будут работать в восточной части альянса. Всего в программе будут задействованы 700 сотрудников НАТО и ее партнеров, сообщил Столтенберг на пресс-конференции по итогам министерской встречи. Генсек подчеркнул, что эта миссия усилит помощь Украине, но не сделает Североатлантический альянс стороной конфликта.

Удастся ли НАТО повлиять на не сдержавших обещания Киеву?

"Взяв на себя ведущую роль, НАТО обеспечит более надежную, более последовательную поддержку, улучшит взаимосовместимость (ВСУ с армиями союзников. - Ред.) и приведет в соответствие краткосрочные и долгосрочные потребности украинской армии", - сказал Столтенберг. Он считает, что такой формат сможет обеспечить выполнение до сих пор невыполненных обещаний, поскольку более 99 процентов вооружений для ВСУ поставляют страны НАТО: "Мы, например, наблюдаем, что союзники делали заявления (о поставках оружия. - Ред.), которые не выполнялись. А если НАТО будет участвовать в обеспечении большей прозрачности и подотчетности, мы рассчитываем, что больше союзников будут выполнять свои обязательства".

Глава Пентагона Ллойд Остин со своей стороны заявил, что США проделали колоссальную работу, возглавляя координационную группу по Украине, и во многом благодаря этому Москве не удалось достичь своих военных целей. Тем не менее он приветствовал "любую помощь" в ускорении поставок для ВСУ. "Нам нужно, чтобы каждый делал немного больше, мы находимся на ключевом этапе этой борьбы", - заявил он, отвечая на вопрос DW на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 14 июня.

Украинская сторона оценила создание NSATU положительно. Благодаря этой программе стране удастся сблизиться с альянсом и влиять на эффективность поставок вооружений, полагают в Киеве. "НАТО хочет (...) усилить нашу коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами, - сказал DW министр обороны Украины Рустем Умеров. - Как вы знаете, много стран, входящих в контактную группу - формат "Рамштайн", - являются членами НАТО. И сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы, касающиеся международной технической помощи и финансирования странами, а также чтобы проводить функциональный аудит помощи". Другими словами, у НАТО будет мандат, чтобы "звонить странам и спрашивать, дошла ли военная, техническая и финансовая помощь" до Киева, пояснил Умеров. "И у Украины, и у НАТО будет юридическая возможность участвовать в вопросах международной технической помощи", - подытожил он.

40 млрд евро финансовой помощи в год пока не согласовали

Задержки с военной помощью уже привели к серьезным проблемам для ВСУ на поле боя, "и мы не должны допустить, чтобы это повторилось", заявил Столтенберг. Он продолжает добиваться создания программы долгосрочной финансовой поддержки Украины. Изначально речь шла о 100 миллиардах евро на 5 лет, затем предложение было пересмотрено: на заседании министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе 13 и 14 июня обсуждали сумму не менее 40 млрд евро в год. Именно столько союзники ежегодно расходуют на военную помощь Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Столтенберг предложил выделять эти средства пропорционально ВВП стран-членов, однако не всех министров устроил такой подход. "Италия заявила, что не согласна с обязательством в 40 миллиардов, что означало бы для нас 3,5 миллиарда в год. Нам и так трудно достичь 2 процентов (расходов на оборону. - Ред.). Для Италии эти 40 миллиардов не стоят на повестке дня", - сказал журналистам глава Минобороны страны Гидо Крозетто.

При этом многие другие союзники поддерживают эту идею, утверждает Столтенберг. Однако ее детали еще предстоит проработать, сообщил DW шведский министр обороны Пол Йонсон. "Я нахожу вполне естественным то, что НАТО берет на себя больше ответственности за поддержку Украины, поскольку Украина также должна стать членом НАТО, - сказал он. - Швеция, вместе с Нидерландами, Норвегией и Данией взяла на себя долгосрочные финансовые обязательства. И мы считаем, что это хорошо, потому что это обеспечивает предсказуемость и стабильность, а также является для украинцев гарантией того, что мы будем с ними столько, сколько потребуется. Мы надеемся, что и другие страны пойдут по этому пути, и что к саммиту в Вашингтоне этот вопрос будет решен".

Запад усиливает поддержку Киева, Россия отвечает гибридными атаками

Вооружения союзников прямо сейчас существенно меняют ситуацию на поле боя, говорят в НАТО. Так, благодаря новым поставкам, ВСУ удалось замедлить российское наступление в Харьковской области и стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. Дополнительная помощь уже в пути, например, этим летом должны прибыть долгожданные для Киева истребители F-16.

В то же время чем больше сопротивления встречает Россия в Украине, тем сильнее активизируются ее гибридные атаки в самих странах НАТО. В последние недели союзники зарегистрировали всплеск диверсий, кибератак, использования миграции как инструмента давления и других враждебных действий со стороны России. "Это уже за гранью гибридных действий, это диверсии", - сказал в кулуарах встречи высокопоставленный чиновник альянса. То же выражение употребил на итоговой пресс-конференции и Столтенберг. Западу, с одной стороны, не стоит остро реагировать на российские провокации, но с другой, следует относиться к ним серьезно.

"НАТО сделала все, чтобы союзники поняли, что это не отдельные случаи, а часть кампании, проводимой Россией", - сказал он, отвечая на вопрос DW о мерах борьбы с российской гибридной деятельностью на Западе. Поэтому, по его словам, в альянсе уже активизировали обмен разведданными, что, в свою очередь, привело к нескольким задержаниям и предотвратило запланированные диверсионные акции. Кроме того, союзники усиливают защиту подводной и наземной критической инфраструктуры, складов, киберзащиту, готовы вводить дальнейшие санкции в отношении сотрудников российской разведки, вплоть до их высылки из стран НАТО и ограничения их передвижения.

Саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. На нем не ожидается формального приглашения для Украины вступить в Североатлантический альянс. Ключевыми результатами саммита, помимо открытия координационной миссии NSATU, должны стать долгосрочная финансовая помощь и дальнейшая интеграция Украины в альянс. "Это отчасти вопрос формулировок (итоговой декларации. - Ред.), которые сейчас обсуждаются, а также все, что мы делаем для взаимосовместимости, продвигая Украину ближе к НАТО", - сказал Столтенберг.