Страны НАТО обещают Украине "многомиллиардную помощь"

Новые пакеты военной помощи и финансирование первоочередных проектов пообещали Киеву НАТО и входящие в нее страны. Речь идет о планах на миллиарды евро. "Никакой усталости страны не чувствуют", - сообщили в Брюсселе.

Страны Североатлантического альянса четко заявили, что будут продолжать выделять Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, причем многие из них сообщили о планах предоставления Киеву "миллиардов евро дополнительных сил и средств в 2024 году". Об этом проинформировала пресс-служба НАТО после заседания Совета НАТО-Украина в среду, 10 января, в Брюсселе.

Кроме того, "обещание со стороны НАТО было, что в этом году 500 млн евро будет выделено на первоочередные проекты, которые внесла Украина", сказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко журналистам после встречи. "Все страны НАТО без исключения подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину, что никакой усталости они и их правительства не испытывают. Все понимают, что эта война надолго и помощь должна идти непрерывно", - рассказала она. Анонсы некоторых стран о новых пакетах военной помощи Галибаренко назвала "хорошей новостью в начале нового года".

Глава миссии Украины при НАТО: Планируется построение интегрированной системы ПВО в Украине

По словам главы миссии, ряд государств пообещали увеличить свои взносы в комплексный пакет помощи НАТО. "Это тот инструмент, который уже два года войны позволяет нам удовлетворять наши первоочередные потребности, то есть условно покупать антидроны, горючее и масла для техники, турникеты, медикаменты", - пояснила Галибаренко, подчеркнув, что в рамках этого инструмента в дальнейшем будут также осуществляться проекты по гуманитарному разминированию и восстановлению инфраструктуры. Среди этих планов - построение интегрированной системы ПВО в Украине, сообщила она, не вдаваясь в подробности.

Сейчас союзники отметили эффективность работы ПВО в стране, подчеркнула Галибаренко, потому что "по уровню сбития "шахедов" и крылатых ракет мы говорим о более чем 80-процентной эффективности". По ее словам, союзники также приветствовали действия наступательного характера, "которые будут предприняты со стороны наших вооруженных сил по вытеснению российского флота из Крыма". "Звучал сигнал о том, что такой успех Украины - это очень правильная стратегия, потому что лучшая защита - это нападение", - сказала главы миссии Украины при НАТО.

Призыв к санкциям за поставки ракет России

По ее словам, на встрече отмечалось, что "НАТО и союзники должны сыграть свою роль в том, чтобы внедрением санкций и давлением не допускать продолжения поставок ракет" третьими странами России.

Заседание Совета НАТО-Украина состоялось на уровне послов и было созвано по просьбе Киева на фоне роста числа и интенсивности воздушных атак со стороны российских сил по всей стране. Как сообщает пресс-служба альянса, председательствовал на заседании генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Послы НАТО и приглашенная Швеция провели брифинг в режиме видеоконференции, в котором приняли участие командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

Совет НАТО-Украина был создан на саммите альянса в июле 2023 года и является форумом для консультаций, принятия решений и совместной деятельности между НАТО и Украиной.

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