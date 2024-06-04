Байден: Риск войны с РФ возрастет, если не помогать Украине

Запад пойдет по пути к войне против России, если прекратит поддерживать Украину, заявил президент США Байден в интервью журналу The Time. По его словам, Украину при этом не обязательно принимать в НАТО.

Мирное урегулирование в Украине будет означать гарантии, что Россия действительно больше никогда не нападет на эту страну, считает президент США Джо Байден. При этом Украине не обязательно надо быть членом НАТО, заявил он в интервью американскому журналу Time , опубликованному во вторник, 4 июня.

Байден призвал не позволить Украине потерпеть поражение

По его словам, у Соединенных Штатов могут быть такие же отношения с Украиной, как и с другими странами, которым они поставляют оружие, чтобы они могли себя защитить в будущем. При этом Байден напомнил, что он уже говорил в прошлом, что "не готов поддержать вступление Украины в НАТО".

Кроме того, американский президент призвал не позволить Украине проиграть в войне против РФ. Он указал, что такое развитие событий предполагает дестабилизацию Польши, балканских стран, Беларуси и других государств региона.

На вопрос о вероятности того, что НАТО окажется "на скользком пути к войне" с Россией Байден ответил, что на таком пути Запад окажется, если прекратит поддержку Украины. "В любом случае, этого просто не будет", - подчеркнул он.

Помощь США Украине

За последние недели США объявили о нескольких новых обязательствах по поддержке Украины. В апреле Конгресс США после нескольких месяцев дискуссий одобрил предоставление Киеву 61 млрд долларов в качестве военной помощи. По данным Минобороны США, с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на более чем 50 млрд долларов.

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.