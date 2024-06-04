Запад готовит ответ на российские диверсии в Европе

Союзники по НАТО пытаются понять, как отреагировать, не прибегая к статье 5 о взаимной обороне членов альянса. Среди возможных вариантов ответа - ограничения для российских дипломатов, сообщила FT.

Правительства стран Запада обсуждают возможные ответы на усиливающуюся российскую кампанию диверсий в Европе, сообщила во вторник, 4 июня, британская газета Financial Times (FT). Издание в этой связи приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего на прошлой неделе, что на встрече глав МИД стран НАТО в Праге "практически каждый союзник" отметил, что "Кремль усиливает гибридные атаки против прифронтовых государств, членов НАТО, поджигая и саботируя склады поставок, игнорируя морские границы и демаркацию на Балтике, совершая все новые и новые кибератаки и распространяя дезинформацию".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью FT сообщил, что союзники по НАТО пытаются понять, как реагировать, не прибегая к статье 5 о взаимной обороне членов альянса. "Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента", - пояснил он, добавив, что среди рассматриваемых вариантов - запрет для российских дипломатов покидать пределы страны, в которой они аккредитованы. Ранее на такой шаг пошла Польша, где участились случаи диверсий.

Другой, более агрессивный вариант мог бы включать в себя информационную кампанию внутри РФ о том, во что ежедневно обходится России война против Украины. "Если вы среднестатистический россиянин, то не должно пройти и дня, чтобы вам не напомнили об огромном количестве жертв, понесенных российскими войсками", - пояснил аналитик Элиот Коэн, ранее занимавший должность советника Госдепартамента США. При этом высокопоставленный военный чиновник в интервью FT подчеркнул, что страны Запада должны избегать "неэтичных или незаконных средств, подобных тем, которые использует Россия".

Трудности в выработке ответа

Одновременно собеседники издания отметили трудности с выработкой ответа на диверсионную деятельность России. Одна из главных проблем заключается в том, что диверсии часто совершаются прокси, что затрудняет их увязку с Россией. Кроме того, атаки Москвы непредсказуемы, осуществляются в разных формах и носят асимметричный характер, в результате ответные действия чреваты эскалацией, пояснили источники FT.

Один из западных советников по вопросам обороны также рассказал FT, что Россия обладает высокоразвитым "лексиконом для ведения гибридной войны" и систематически применяет его. Запад же, по его словам, напротив, настолько отстал, что даже "не имеет определения того, что такое гибридная война".

Подготовка новых диверсий

Ранее Financial Times сообщила, что разведслужбы Европы предупредили правительства своих стран о подготовке Россией диверсий во всем регионе. Подобные случаи уже зафиксированы в Швеции, Чехии, Эстонии, Франции, Германии и Великобритании.

В Баварии арестованы два гражданина ФРГ и РФ, предположительно планировавшие поджоги и взрывы на военных объектах с целью помешать поставкам военной помощи Украине. В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в том, что они устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины. По версии прокуратуры, они работали на российское правительство.

В Швеции расследуют серию железнодорожных катастроф, которые могут быть актами диверсий. Россия также пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах, сообщил FT министр транспорта страны. В Эстонии в феврале сотрудниками российской разведки было совершено нападение на машину министра внутренних дел и на журналистов, заявила Служба внутренней безопасности страны. Министерство обороны Франции также предупредило о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.