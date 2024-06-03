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РФ грозит США "фатальными последствиями" ударов Украины

Ольга Лебедева
3 июня 2024 г.

США недооценивают риск "серьезного отпора" России после данного Украине разрешения использовать американское оружие против целей в РФ, заявили в российском МИД.

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США недооценивают риск "серьезного отпора" России после данного Украине разрешения использовать американское оружие против целей в РФ, заявили в российском МИД.
МИД РФФото: Felix Abraham/IMAGO

Российский МИД заявил о "фатальных последствиях" решений, касающихся использования Украиной предоставленного ей американского оружия. "Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить", - заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он призвал Вашингтон "потратить время на изучение" заявлений российского президента Владимира Путина, в частности, сделанных "на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте". "Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью", - добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Запада разрешили Украине бить по военным целям в РФ

За последние дни на фоне усиления российских ударов по Харьковской области целый ряд стран разрешили Украине, обороняющейся от вторжения РФ, использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на российской территории. С такими заявлениями выступили Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, ГерманияФинляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды. Администрация США также негласно разрешила Киеву наносить удары по целям в РФ. В свою очередь Бельгия заявила, что не позволит Украине использовать свое оружие для ударов по РФ. Ранее с призывом снять ограничения по использованию ВСУ западного оружия выступили НАТО и ЕС.

В свою очередь Путин в конце мая, выступая с комментариями по итогам визита в Узбекистан, заявил, что "представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют". Кроме того, РФ и Беларусь начали совместные учения по отработке применения тактического ядерного оружия.

 

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