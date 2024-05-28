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Париж: Киеву надо позволить "нейтрализовать" военные базы РФ

Александра Иванова
28 мая 2024 г.

Нельзя допустить удары западным оружием по гражданским объектам в России, отметил президент Франции. Канцлер ФРГ уклончиво высказался об использовании Киевом западных вооружений для ударов по РФ.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во дворце Мезеберг под Берлином
Президент Франции и канцлер ФРГ во дворце МезебергФото: Filip Singer/EPA

Киеву должно быть позволено использовать западное оружие, чтобы "нейтрализовать" военные базы, с которых Россия запускает свои ракеты по украинской территории. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 28 мая, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) во дворце Мезеберг под Берлином.

"Мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты (...), военные объекты, с которых атакуют Украину", - цитирует главу французского государства газета Le Monde. - Если мы скажем им (Украине. - Ред.): "Вам не разрешается приближаться к точке, откуда запускаются ракеты", - мы фактически скажем им: "Мы поставляем вам оружие, но вы не можете защитить себя".

При этом Макрон подчеркнул, что Украине не должно быть позволено поражать "другие цели в России, и, очевидно, гражданские объекты".

В ходе пресс-конференции президент Франции продемонстрировал карту, на которой было изображено, из каких регионов, по данным французских властей, наносятся удары по Украине. Среди прочего речь шла о территории РФ, расположенной далеко от границы с Украиной.

"Таким образом впервые глава одного из государств - членов НАТО столь отчетливо высказался за применение западных вооружений против позиций в России", - констатирует немецкая новостная передача Tagesthemen на своем сайте.

Шольц об использовании Киевом западного оружия для ударов по России

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался более уклончиво. В частности, он указал, что "у Украины, с точки зрения международного права, есть все возможности для того, что она делает".

При этом он опроверг сообщения некоторых СМИ о запрете Киеву использовать для таких целей поставленные Берлином системы вооружений. Подобных заявлений "никогда не было" и "не будет никогда", отметил Шольц. "С точки зрения правительства Германии, подвергшимся нападению государствам позволяется атаковать цели и на территории государства-агрессора", - поясняет Tagesschau. По оценке Олафа Шольца, существовавшая до сих пор договоренность с Украиной на этот счет "на практике работала хорошо".

В ночь на 29 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что Вашингтон "не поощряет использование оружия, поставленного США Украине, для нанесения ударов по России, и не позволяет этого".

Путин о последствиях эскалации

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на дискуссию о возможности применения Киевом западного высокоточного оружия большой дальности для ударов по целям в тылу РФ. "Это серьезная вещь. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим", - заявил Путин 28 мая во время визита в Узбекистан. "Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям", - предупредил он, указав на возможность "глобального конфликта".

Кроме прочего, Путин подчеркнул, что расчетом целей для высокоточного оружия большой дальности в ряде случаев занимаются не украинские военные, а представители стран Североатлантического альянса.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах - они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", - цитирует Путина российское государственное агентство ТАСС.

Ранее, 24 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist заявил, что для западных союзников пришло время "снять некоторые из ограничений, наложенных ими на применение вооружений, предоставленных ими Украине".

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