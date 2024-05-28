В бундестаге призвали разрешить ВСУ атаковать цели в РФ

Депутаты бундестага из правящей коалиции и оппозиции поддержали призыв Парламентской ассамблеи НАТО и генерального секретаря оборонного альянса Йенса Столтенберга о снятии ограничений для Украины и призвали разрешить этой стране бить западным оружием по объектам в РФ. Запрет для Украины использовать передаваемые ей вооружения для поражения целей на российской территории дает преимущество развязавшей войну России и ее президенту Владимиру Путину, заявил эксперт по вопросам обороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц (Andreas Schwarz) в интервью газете Rheinische Post, опубликованном во вторник, 28 мая.

"У ВСУ связаны руки на границе"

"Путин хладнокровно пользуется нашими ограничениями на использование западного оружия", - подчеркнул он. При этом социал-демократ напомнил о масштабных российских ударах по гражданским объектам в Харькове. "Там российская армия с территории России совершенно спокойно обстреливает второй по величине город Украины, потому что у той нет достаточных средств ПВО, а у украинской армии связаны руки за пределами государственной границы", - отметил он.

По словам Шварца, Украине приходится наблюдать, как разрушают Харьков и гибнут его жители. Он назвал ограничения на использование западного оружия "очевидно слабым местом" в стратегии союзников Украины. "Мы должны переосмыслить и принять идеи генерального секретаря НАТО Столтенберга, чтобы Украина могла также атаковать позиции на российской территории, с которых атакуют ее", - уверен немецкий политик.

Оппозиционный политик: Ограничения для Украины лишь помогают РФ

Аналогичное мнение высказал политик из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), еще год назад призывавший разрешить Украине атаковать западным оружием цели в РФ. "Мы должны четко понимать, что Украина обороняется от российской агрессии на основе международного права и ей позволительно использовать оружие и на территории России", - подчеркнул вице-председатель консервативной фракции ХДС/ХСС.

Вадефуль призвал незамедлительно снять соответствующие ограничения для Украины, поскольку они "помогают только России". Одновременно он заявил о необходимости поставить Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, что на данный момент отвергает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Депутаты стран НАТО призвали разрешить ВСУ атаковать цели в РФ

Накануне Парламентская ассамблея НАТО призвала входящие в альянс страны разрешить Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов по целям в России. Для такого решения пришло время, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Союзники должны рассмотреть возможность "отменить некоторые из введенных ограничений", поскольку красные линии, проведенные некоторыми странами НАТО, "связали украинцам руки", заявил он в Софии. При этом он указал на тяжелую ситуацию на фронте, сложившуюся за последние недели в Харьковской области Украины.

Впервые Столтенберг выступил с таким призывом к странам НАТО в интервью журналу The Economist, опубликованном 24 мая. Начавшееся в мае наступление РФ в Харьковской области отчасти обусловлено тем, что у Украины нет разрешения использовать оружие, поставленное ей странами Запада, для атак по "законным военным целям на территории России", но "настало время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они предоставили Украине", - отметил он.

Германия и Италия - против ударов Украины по территории РФ

Среди стран, которые пока исключают снятие запрета на использование оружия, переданного Киеву, для поражения целей в РФ, находятся, в частности, Германия и Италия. Так, канцлер ФРГ вновь отказался разрешать Украине наносить удары по военным объектам на российской территории оружием из Германии. По словам Шольца, на сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили". "И они работают. По крайней мере, я так считаю", - добавил он.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "не понимает заявлений Столтенберга". "Мы должны быть очень осторожными", - добавила она.