ПА НАТО: Разрешить ВСУ бить по целям в РФ западным оружием

Странам НАТО следует разрешить Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов по целям в России. Об этом говорится в декларации "Поддерживать Украину до победы", принятой Парламентской ассамблеей НАТО в понедельник, 27 мая, на весенней сессии в Софии. Для такого решения пришло время, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Союзники должны рассмотреть возможность "отменить некоторые из введенных ограничений", поскольку красные линии, проведенные некоторыми странами НАТО, "связали украинцам руки", заявил Столтенберг в Софии.

При этом он указал на тяжелую ситуацию на фронте, сложившуюся за последние недели в Харьковской области Украины.Страна уже третий год обороняется от полномасштабного российского вторжения. Соответствующие решения должны приниматься государствами НАТО на национальном уровне, заявил Столтенберг в болгарской столице.

Глава НАТО указал на право Украины на самооборону

Глава организации также напомнил, что речь идет о самообороне Украины, оказавшейся целью российской военной агрессии. "Самооборона включает в себя право наносить удары по законным военным объектам внутри России", - подчеркнул он.

Впервые Йенс Столтенберг выступил с таким призывом к странам НАТО в интервью журналу The Economist, опубликованном 24 мая. Начавшееся в мае наступление РФ в Харьковской области отчасти обусловлено тем, что у Украины нет разрешения использовать оружие, поставленное ей странами Запада, для атак по "законным военным целям на территории России", но "настало время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они предоставили Украине", - отметил он.

Германия и Италия - против ударов Украины по территории РФ

Среди стран, которые пока исключают снятие запрета на использование оружия, переданного Киеву, для поражения целей в РФ, находятся, в частности, Германия и Италия. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь отказался разрешать Украине наносить удары по военным объектам на российской территории оружием из Германии. По словам Шольца, на сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили". "И они работают. По крайней мере, я так считаю", - добавил он.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "не понимает заявлений Столтенберга". "Мы должны быть очень осторожными", - добавила она.