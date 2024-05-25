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Генсек НАТО: Разрешить Киеву бить по РФ западным оружием

Анатолий Арни
25 мая 2024 г.

Союзникам Киева пора подумать, не снять ли "некоторые из ограничений" на использование им западного оружия, заявил генсек НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: Nicolas Maeterlinck/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса разрешить Киеву бить предоставленным ему оружием по военным целям внутри РФ. Начавшееся в мае наступление РФ в Харьковской области отчасти обусловлено тем, что у Украины нет разрешения использовать оружие, поставленное ей странами Запада, для атак по "законным военным целям на территории России", но "настало время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они предоставили Украине", -  заявил Столтенберг в интервью журналу The Economist, опубликованном в пятницу, 24 мая.

Он не назвал конкретных стран, которым адресован его призыв, но, по мнению The Economist, Столтенберг обращался к США как к одному из главных доноров Украины. В середине мая, несмотря на относительные успехи наступательных действий РФ в Донецкой и Харьковской областях, представитель Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что США не поддерживают идею использования их оружия для ударов по целям внутри РФ.

Генсек НАТО раскритиковал ЕС за недопоставку снарядов Киеву

Йенс Столтенберг не считает, что атаки российских войск под Харьковом приведут к прорыву линии фронта на востоке Украины. "Они продолжат давить и добиваться каких-то незначительных успехов, и они готовы заплатить очень высокую цену за эти незначительные выгоды", - заявил генсек НАТО.

Однако Украина "испытывает трудности", отметил он, обратив внимание на сохраняющуюся нехватку боеприпасов у ВСУ, которая способствовала наступлению РФ на некоторых участках линии фронта в мае. В связи с этим Йенс Столтенберг раскритиковал страны Европы, входящие в НАТО: "Европейские союзники пообещали (Украине. - Ред.) один миллион артиллерийских снарядов. Мы не видели ничего близкого к этому".

Вместе с тем Столтенберг вновь подтвердил, что Североатлантический альянс не стремится ни к эскалации войны РФ против Украины, ни к тому, чтобы она "превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе". Он отверг возможность отправки сухопутных войск стран НАТО в Украину. "Это не наш план", - заявил генсек альянса.

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