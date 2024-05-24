Министры ЕС будут обсуждать закупку оружия для Украины

Предоставление систем ПВО, боеприпасов и использования доходов от российских активов для закупки оружия для Украины станут главными темами заседаний министров иностранных дел и обороны ЕС которые пройдут в Брюсселе.

Российская агрессия против Украины и предоставление Киеву всевозможной военной поддержки станут центральными темами заседаний Совета ЕС по внешней политике и Совета ЕС по вопросам обороны, которые пройдут в Брюсселе 27 и 28 мая. "Ситуация на поле боя в Украине очень тяжелая, Россия атакует и разрушает жизненно важную инфраструктуру, особенно энергетическую, поэтому на этих заседаниях речь пойдет о военной поддержке Украины: предоставлении боеприпасов, систем противовоздушной обороны, военного оборудования", - сообщил журналистам высокопоставленный сотрудник Еврокомиссии в пятницу, 24 мая.

Он подчеркнул, что "важнейшая часть дискуссии" состоится во время заседания Совета ЕС по обороне. "Два года назад, когда война только начиналась, мы много говорили о политике, сейчас мы говорим преимущественно о вопросах обороны", - отметил дипломат.

Конфискованные российские доходы пойдут на предоплату оружия для Украины

Обсуждая поддержку Украины, министры обороны 27 стран - членов ЕС сконцентрируют внимание на нескольких главных направлениях. Среди них решение вопроса предоставления Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов.

Германия координирует усилия других европейских стран по поиску дополнительных систем противовоздушной защиты для Украины. И в ходе заседания немецкий министр проинформирует своих коллег о том, как продвигаются дела в этом направлении. Кроме того, главы оборонных ведомств рассмотрят реализацию инициативы ЕС по предоставлению Киеву миллиона боеприпасов, которые должны были поступить в Украину еще в марте. "Из-за определенных задержек этой цели не удалось достичь в обещанные сроки, но мы достигнем ее до того, как завершится текущий год", - сказал дипломат, непосредственно причастный к подготовке Совета ЕС министров обороны.

Среди других пунктов программы встречи - обсуждение предоставления восьмого пакета военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФП), который блокирует Венгрия, и использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву. 90 процентов этих доходов, как ожидается, должно быть передано в бюджет ЕФП. "Мы надеемся, что получим первый транш этих наличных средств до конца июля и сможем произвести предоплату за приобретение оружия и военного оборудования для Украины", - сказал чиновник. По его словам, это оружие будет покупаться в Европе, за ее пределами или в самой Украине.

Последним пунктом украинской части встречи Совета министров обороны станет работа тренировочной миссии ЕС EUMAM, в рамках которой подготовку прошли уже 50 тысяч украинских военнослужащих, "и еще десять тысяч пройдут тренинг до конца лета". Министры послушают стратегический обзор деятельности EUMAM и обсудят "будущее этой миссии".

Глобальный саммит мира очертит рамки для мирных переговоров в Украине

На встрече в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств ЕС также намерены обменяться мнениями по поводу Глобального саммита мира, который должен пройти в Швейцарии 16 июня. Свое участие в саммите подтвердили около 70 стран. По словам высокопоставленного европейского дипломата, в ЕС считают, что Саммит мира "определит рамки будущих мирных переговоров в Украине, которые будут базироваться на принципах международного права". "Нельзя говорить о длительном и справедливом мире, если он не будет базироваться на территориальной целостности и суверенитете Украины", - подчеркнул дипломат.

Он признал, что "за столом переговоров должна сидеть Россия", и над этим в Брюсселе "много думали". "Однако совершенно неприемлемо говорить, что сначала нужно прекратить огонь, а затем начинать переговоры. Это заморозит ситуацию и подорвет территориальную целостность Украины, этого не должно произойти", - заявил дипломат.

Против России запустят новый санкционный механизм

Министры иностранных дел ЕС продолжат работу над 14-м пакетом санкций против России. Также будет принят новый санкционный режим против физических и юридических лиц, ответственных за нарушение прав человека в РФ.

Европейский дипломат не подтвердил информацию о том, что новый санкционный режим будет назван в честь покойного российского оппозиционного политика Алексея Навального. Однако, по его словам, "важнее всего то, что этот новый механизм санкций был утвержден, и он начнет действовать в следующий понедельник".